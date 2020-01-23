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17:56 (мск), источник: РИА Новости

Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Осужденная в России израильтянка Наама Иссахар не подавала президенту Владимиру Путину прошение о помиловании, заявил ее адвокат Алексей Добрынин.

«За нее это сделали мама, премьер-министр и президент Израиля», — сказал он РБК.

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Другой адвокат Иссахар рассказал РИА Новости, что освобождение девушки может быть «не за горами». Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова также выразила надежду, что беседа Путина с матерью Иссахар может свидетельствовать о ее скором освобождении.

Ранее Путин прилетел в Иерусалим, где встретился с Яффой Иссахар. Мать осужденной израильтянки попросила российского лидера вернуть ее домой. В ответ президент пообещал, что «все будет хорошо».

В апреле прошлого года Иссахар задержали в транзитной зоне «Шереметьево», где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Израильтянку приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.

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