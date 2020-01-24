В Москве задержаны заподозренные в связях с Дедом Хасаном банкиры

Плющенко и Кутюков были задержаны оперативниками УВД по Северо-Западному округу в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве на сумму в 200 млн рублей.
По данным телеканала, Плющенко известен как председатель правления Банка проектного финансирования и председатель совета директоров Айви-банка. Оба кредитных учреждения — банкроты.
Примечательно, что Айви-банк, по информации полиции, фактически был расчетным банком предпринимателя Оки Хатоева, которого в некоторых кругах считают преемником Усояна.
«Оба задержанных участвовали в схемах хищений средств вкладчиков, банкротствах предприятий, выводе их активов. Не брезговали банальным запугиванием недовольных методами из 90-х, присылая им надгробия в виде предупреждения», — рассказал РЕН ТВ знакомый с ходом расследования источник.
Отмечается, что оперативники рассматривают вариант возбуждения уголовного дела и по статье 210 УК РФ «Создание преступного сообщества».
В 2017 году ЦБ отозвал лицензию у Айви-банка, тогда же «Ведомости» сообщили, что в кредитное учреждение с обысками пришли сотрудники полиции.
Летом 2019 года «Коммерсант» узнал о планах Плющенко продать долю в Московском речном пароходстве, и это напрямую связано со сделками, которые проводились через Айви-банк. Позже стало известно о начале уголовного производства в отношении Кутюкова и Плющенко.
Аслан Усоян (Дед Хасан) до 2013 года возглавлял один из самых могущественных криминальных кланов в России, который вел войну с ОПГ другого криминального авторитета — Тариэла Ониани (Таро).
В нулевых был убит один из ключевых соратников Усояна — Вячеслав Иваньков (Япончик). Сам Дед Хасан был расстрелян во дворе ресторана в январе 2013 года.
Ока Хатоев (Око) появлялся в сообщениях о задержаниях в феврале 2013 года сходки авторитетов на поминках по Деду Хасану. Тогда его имя звучало рядом с именем другого авторитетного «бизнесмена» — Темури Мирзоева (Тимура Свердловского).
15 июля МВД опубликовало кадры задержания 32 человек во время криминальной сходки в подмосковных Люберцах. Среди них оказался и внук Деда Хасана.