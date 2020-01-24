Россиянина Винника экстрадировали во Францию

«Они попытаются допросить его, измученного, без общения и информации! Я уже направила требование перенести слушание. Если это не полное разрушение верховенства закона, то что это?» — написала Зои Константопулу на своей странице в Facebook. Других деталей о состоянии россиянина не приводится.
Господин Винник был задержан в Греции в июле 2017 года, его выдачи добивались Россия, США и Франция. Вашингтон обвиняет его в создании преступной группировки и отмывании $4 млрд.
РФ направляла Греции два запроса: по делу о хищении 600 тыс. руб. и мошенничестве на 700 млн руб.
Франция обвиняет россиянина в киберпреступлениях и отмывании как минимум €130 млн.
Александр Винник находился в Греции под арестом до 25 января. Он объявил голодовку и рассказывал, что в греческой тюрьме его пытали и оказывали на него психологическое давление. Его защита подала в ООН жалобу на Грецию в связи с нарушением прав человека и жестоким обращением.