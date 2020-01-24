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01:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Россиянина Винника экстрадировали во Францию

Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, рассказала его греческий адвокат Зои Константопулу. По ее словам, россиянин сейчас находится в парижской больнице Hotel Dieu, к нему не пускают местного адвоката.

Источник: РИА "Новости"

«Они попытаются допросить его, измученного, без общения и информации! Я уже направила требование перенести слушание. Если это не полное разрушение верховенства закона, то что это?» — написала Зои Константопулу на своей странице в Facebook. Других деталей о состоянии россиянина не приводится.

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Господин Винник был задержан в Греции в июле 2017 года, его выдачи добивались Россия, США и Франция. Вашингтон обвиняет его в создании преступной группировки и отмывании $4 млрд.

РФ направляла Греции два запроса: по делу о хищении 600 тыс. руб. и мошенничестве на 700 млн руб.

Франция обвиняет россиянина в киберпреступлениях и отмывании как минимум €130 млн.

Александр Винник находился в Греции под арестом до 25 января. Он объявил голодовку и рассказывал, что в греческой тюрьме его пытали и оказывали на него психологическое давление. Его защита подала в ООН жалобу на Грецию в связи с нарушением прав человека и жестоким обращением.

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20 декабря 2019© Ньюстюб
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