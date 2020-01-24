04:00 (мск), источник: ТАСС
Россиянин Бурков в суде США признал свою вину по двум пунктам обвинения
ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Экстрадированный из Израиля в США россиянин Алексей Бурков пошел на сделку со следствием и в четверг признал свою вину по двум пунктам обвинения, заключающимся, в частности, в краже личных данных и отмывании денег, на слушаниях в федеральном суде города Александрия (штат Вирджиния), тем самым изменив свое первоначальное заявление, передает корреспондент ТАСС из зала суда.