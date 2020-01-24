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04:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Число заразившихся новым вирусом в Китае резко увеличилось

Число заболевших пневмонией из-за нового типа коронавируса 2019-nCoV в Китае выросло до 830 человек, погибли 25. Об этом сообщили власти КНР, передает ТАСС.

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Новые данные были оглашены комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов страны. Ранее сообщалось о 18 погибших и 644 заболевших.

Состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое. Также зарегистрировано 1072 предполагаемых случая заболевания.

В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Из-за риска распространения вируса власти закрыли город на карантин, а позже ввели те же меры еще в нескольких населенных пунктах.

Известно о нескольких случаях заболевания в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Вьетнаме и Саудовской Аравии. В Китае ожидают, что наивысшая степень распространения будет в феврале.

В ночь на 24 января Всемирная организация здравоохранения воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации. По заявлению руководства организации, «сейчас пока еще не время» для такого шага.

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В Амурской инфекционной больнице объявлен режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса в соседнем Китае
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22 января© Ньюстюб
Следите за развитием темы Вспышка нового коронавируса в Китае
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