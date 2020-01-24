04:45 (мск), источник: Lenta.Ru
Число заразившихся новым вирусом в Китае резко увеличилось
Число заболевших пневмонией
Новые данные были оглашены комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов страны. Ранее сообщалось о 18 погибших и 644 заболевших.
Состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое. Также зарегистрировано 1072 предполагаемых случая заболевания.
В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань.
Известно о нескольких случаях заболевания в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Вьетнаме и Саудовской Аравии. В Китае ожидают, что наивысшая степень распространения будет в феврале.
В ночь на 24 января Всемирная организация здравоохранения воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации. По заявлению руководства организации, «сейчас пока еще не время» для такого шага.