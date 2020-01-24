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09:08 (мск), источник: РИА Новости

В Чите проверяют данные о живущей в заброшенном доме семье погорельцев

ЧИТА, 24 янв — РИА Новости. Правоохранительные органы в Забайкалье проверяют информацию о том, что в Чите обнаружили в заброшенном доме семью погорельцев — отца с четырьмя детьми.

Источник: РИА Новости

Об обнаружении семьи в заброшенном доме ранее сообщил общественник Евгений Федоров. По его информации, сыновьям в этой семье 11, 10 и 6 лет, дочери 3 года. «Жили, грубо говоря, в разрушенном доме без окон, без дверей. Костерчик посередине горит. Обращались к людям, помощи никакой не нашли», — написал он в Instagram.

На эту информацию обратили внимание управление Следственного комитета и прокуратура Забайкалья.

«Помещение, в котором обнаружены дети, находится в аварийном состоянии, не имеет отопления и элементарных бытовых условий. Дети обогреваются открытым огнем, не ухожены. В помещении отсутствуют средства гигиены и продукты питания… По данному факту назначена доследственная проверка, которая поручена отделу по расследованию особо важных дел регионального следственного управления», — сообщается на сайте СУ СК.

Отмечается, что следователи намерены инициировать психологическую, медицинскую и материальную помощь, а также дать правовую оценку действиям либо бездействию органов опеки и профилактики.

Прокуратура региона также сообщила, что организовала проверку. «Представители надзорного ведомства дадут оценку действиям органов системы профилактики по оказанию социальной и иной помощи семье, защите прав несовершеннолетних», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

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