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11:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Банкира Деда Хасана задержали в Москве

В Москве задержали двоих действующих лиц группировки вора в законе Аслана Усояна, известного как Дед Хасан. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Как отмечается, задержаны Александр Кутуков и Александр Плющенко, последний был банкиром Хасана. По версии следствия, оба участвовали в хищении средств вкладчиков банков, банкротстве предприятий и выводе активов. Несговорчивых бизнесменов запугивали — присылали им надгробия с их именами.

Полученные деньги Плющенко переводил через свой Айви Банк, который впоследствии стал банкротом.

Плющенко и Кутуков подозреваются в мошенничестве на 200 миллионов рублей, однако их дело может быть переквалифицировано на другую статью — «Организацию преступного сообщества».

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В правоохранительных органах отметили, что это задержание может быть не последним в рамках дела ОПГ Усояна.

В октябре прошлого года сообщалось, что Следственный комитет приблизился к раскрытию убийства Деда Хасана. Следствие примеряет на роль заказчика вора в законе Мераба Джангвеладзе (Мераба Сухумского), который считался злейшим врагом Усояна.

Аслан Усоян был убит в январе 2013 года в центре Москвы. Влияние Хасана распространялось на криминальный мир постсоветского пространства и части Западной Европы.

По некоторым данным, он являлся лидером кавказских преступных группировок и одним из самых влиятельных криминальных лидеров и воров в законе России.

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