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14:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Обманывавшая кассиров россиянка объяснила поступок бедностью и шестью детьми

Многодетная мать из Новосибирска обманывала кассиров в магазинах и после задержания объяснила свой поступок трудным материальным положением и воспитанием шестерых детей. Об этом НГС рассказала прокурор Кировского района Вероника Сафронова.

Источник: РИА "Новости"

При помощи ловкости рук россиянка дважды получила от продавцов в магазинах в сумме почти десять тысяч рублей.

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Каждый раз она делала небольшую покупку, протягивала кассиру пятитысячную купюру и потом отвлекала человека разговорами. Когда тот терял бдительность, женщина прятала банкноту между пальцами и кошельком. Когда сотрудник начинал отсчитывать сдачу, она предлагала мелкие монеты для удобности расчета. Таким образом 30 апреля 2019 года мошенница купила в продуктовом магазине две пачки сигарет и получила 4800 рублей сверху. Точно так же она поступила в мае в кафе-бистро в IKEA, обманув кассира на 4840 рублей. После обнаружения недостачи работники гипермаркета сразу передали все данные в полицию.

Суд признал женщину виновной по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и приговорил к году ограничения свободы.

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