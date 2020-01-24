14:05 (мск), источник: RTVi
Мэр Москвы: в зоне строительства Юго-Восточной хорды есть радиоактивные отходы
Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что в зоне строительства
Собянин прикрепил к своему посту карту, где зеленым цветом показывается строительная площадка хорды.
«Разумеется,
При этом мэр добавил, что во время строительства будет вестись постоянный мониторинг грунта. В случае обнаружения радиации зараженный грунт вывезут за пределы Москвы в специальные хранилища.
Второй участок на карте выделен красным цветом — это территория Московского завода полиметаллов. В октябре 2019 года российское отделение «Гринпис» обнаружило рядом с предприятием очаги радиоактивного загрязнения. Мэр Москвы подтвердил данные экологов и рассказал, что на склоне
Землю со склона Собянин также предлагает вывезти за пределы города. Займется программой рекультивации ФГУП «Радон». «Раз уж мы столкнулись с этой проблемой, нам ее и решать. Сколько бы это ни стоило, и сколько бы времени ни заняло», — заметил мэр.
В декабре 2019 года активисты обнаружили еще одно превышение радиационного фона, но уже в районе обмелевшего дна
Редакция RTVI направляла запрос от 5 декабря 2019 года в «Радон» с просьбой прокомментировать находку активистов. Ответ удалось получить только 22 января 2020 года. Организация подтвердила радиационное загрязнение на участке рядом с железнодорожным мостом в районе