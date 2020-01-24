Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Прыжок в прошлое: прогулка по Бохиньской железной дороге Возрождается жизнь Бохиньской железнодорожной линии, построенной в начале XX века
Фоторепортажи
51Дмитрий Медведев покидает пост премьер-министра
12Извержение вулкана Таал
14:05 (мск), источник: RTVi

Мэр Москвы: в зоне строительства Юго-Восточной хорды есть радиоактивные отходы

Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что в зоне строительства Юго-Восточной хорды есть радиоактивные загрязнения грунта. Об этом 24 января сообщается на сайте руководителя столицы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Собянин прикрепил к своему посту карту, где зеленым цветом показывается строительная площадка хорды.

По его словам, специалисты провели дополнительные исследования и обнаружили там «незначительные следы загрязнения», которые не повлияют на реализацию проекта.

«Разумеется, Юго-Восточная хорда — не панацея. Но, во всяком случае — вместо крюка 10−15 км через МКАД автомобилисты смогут проехать в соседний район более быстрым и коротким путем», — аргументировал свою позицию Собянин.

При этом мэр добавил, что во время строительства будет вестись постоянный мониторинг грунта. В случае обнаружения радиации зараженный грунт вывезут за пределы Москвы в специальные хранилища.

Новость
Хуснуллин заверил, что Юго-Восточную хорду не проложат по радиоактивным отходам

Второй участок на карте выделен красным цветом — это территория Московского завода полиметаллов. В октябре 2019 года российское отделение «Гринпис» обнаружило рядом с предприятием очаги радиоактивного загрязнения. Мэр Москвы подтвердил данные экологов и рассказал, что на склоне Москвы-реки «действительно имеются пятна радиоактивного заражения».

Землю со склона Собянин также предлагает вывезти за пределы города. Займется программой рекультивации ФГУП «Радон». «Раз уж мы столкнулись с этой проблемой, нам ее и решать. Сколько бы это ни стоило, и сколько бы времени ни заняло», — заметил мэр.

В декабре 2019 года активисты обнаружили еще одно превышение радиационного фона, но уже в районе обмелевшего дна Москвы-реки. Они предположили, что радиоактивные отходы со склона завода могли попасть в воду. При замере использовалось три дозиметра, которые показали разные результаты. Такие показатели могут говорить о наличии радиоактивного загрязнения техногенного характера или о загрязнении радиоактивными изотопами искусственного происхождения.

Редакция RTVI направляла запрос от 5 декабря 2019 года в «Радон» с просьбой прокомментировать находку активистов. Ответ удалось получить только 22 января 2020 года. Организация подтвердила радиационное загрязнение на участке рядом с железнодорожным мостом в районе Москворечье-Сабурово. При этом там подчеркнули, что «Радон» не уполномочен давать заключения об опасности жизни и здоровья людей.

«Гринпис»: на месте строительства Юго-Восточной хорды в Москве есть радиация
Во время загрузки произошла ошибка.
29 октября 2019© Ньюстюб
Все новости региона
 Лучшие снимки недели по версии RTVI: фотогалерея
Мэр Москвы: в зоне строительства Юго-Восточной хорды есть радиоактивные отходы
Песков назвал причину задержки с помилованием Наамы Иссахар
Пенсионные накопления россиян обложат налогом
Жительница Новосибирска обманывала кассиров из-за бедности
В Тверской области поймали крысу размером с бобра (видео)
Глава Чувашии заставил спасателя прыгать за ключами от машины
Прививка от рака: всех россиянок предлагают вакцинировать
Здоровье
Девушка с лицом старушки обзавелась новой внешностью У нее редкое генетическое заболевание.
Hi-Tech
4G и LTE — есть ли разница? Обманывают ли нас маркетологи?
Кино
Актриса, сыгравшая возлюбленную Крида, столкнулась с травлей Юлия Александрова, появившаяся вместе с популярным певцом в комедии «(Не)идеальный мужчина», рассказала о ревности со стороны его поклонниц
Авто
Любителей Kia обманули с ценами на новый кроссовер Seltos В декабре российский офис Kia раскрыл ценник одной модификации — с двухлитровым мотором, вариатором, передним приводом и в комплектации Luxe за 1 349 900 рублей
Новости партнеров
Скрытый смысл фильма «Вторжение», который не все поняли
Депутат сравнила бедных с уголовниками и теперь объясняет свои слова
Материнский капитал будут давать на рождение первого ребенка
Участник шести войн: умер самый знаменитый генерал
Популярные темы на «Детях»
плач ребенка доводит меня до истерики 229
Литература в школе 203
Странствия продолжаются: п.2: Новосибирск 171
Шоколадная 77
Леди
Балерина Екатерина Березина: «У меня нет специальных диет» Пока ты собираешься на спектакль, можно подробнее узнать о ее рационе, тренировках и умении расслабляться.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь