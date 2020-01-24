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17:08 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: первый смертельный случай вблизи границы с Россией

В Китае продолжают вводить меры для сдерживания распространения коронавируса 2019-nCoV. Общее число заразившихся приближается к тысяче. Растет и количество смертельных случаев.

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Новые ограничения, введенные в провинции Хубэй, касаются 13 городов, в первую очередь ее столицы Уханя. Строгость этих мер, призванных ограничить перемещения граждан, варьируется от города к городу.

Всего в Китае зафиксировано 830 подтвержденных случаев заражения вирусом и 26 смертельных случаев. Ранее Госкомитет по здравоохранению Китая сообщал, что самому молодому из умерших 48 лет, а самому старшему — 89.

Источник: Русская служба Би-би-си

В четверг заразившийся человек впервые скончался за пределами Хубэя, в соседней провинции Хэбэй. Еще одну смерть констатировали на севере страны, в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией, более чем за 2000 километров от Уханя. Случаи заражения также зарегистрированы в Макао.

В китайской столице в четверг приняли решение отменить масштабные мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года по лунному календарю, и закрыли для посещения знаменитый Запретный город.

Кроме того:

  • В Макао и еще нескольких городах и областях отменено празднование нового года по лунному календарю.
  • Некоторые участки Великой китайской стены закрыты для посетителей.
  • В Гонконге отменили ежегодный турнир премьер-лиги по футболу и ежегодный карнавал.

В самом Ухане, а также в более мелких городах Эчжоу и Эньши, продолжается карантин. В Ухане не ходят автобусы, паромы и метро, отменены все вылетающие из города авиарейсы, сообщается о блокпостах на дорогах. Рестораны, кафе и кинотеатры закрыты.

В городе экстренно начали возводить большую больницу, рассчитанную на тысячу пациентов. Государственные СМИ утверждают, что она будет построена к 3 февраля.

На стройке работают 10 бульдозеров и 35 экскаваторов | Источник: AFP
В самом Ухане, а также в более мелких городах Эчжоу и Эньши, продолжается карантин. В Ухане не ходят автобусы, паромы и метро, отменены все вылетающие из города авиарейсы, сообщается о блокпостах на дорогах. Все рейсы и поезда из города отменены. Рестораны, кафе и кинотеатры закрыты.
Новость
Можно ли вылечиться от коронавируса?

В городе экстренно начали возводить большую больницу, рассчитанную на тысячу пациентов. Государственные СМИ утверждают, что она будет построена к 3 февраля.

Жители Уханя размещают в соцсетях видео и фото огромных очередей в больницах. По телевидению говорят, что проект больницы «решит проблему нехватки медицинских ресурсов» и «будет выполнен быстро и не обойдется слишком дорого, потому что здание будет построено из готовых блоков».

Ситуация в мире

Всемирная организация здравоохранения не стала объявлять международную чрезвычайную ситуацию в связи с вирусом, отчасти из-за того, что за пределами Китая подтвержденных случаев заражения пока немного.

Ситуация, впрочем, еще может превратиться в экстренную, говорит эксперт ВОЗ. В четверг в США заподозрили второй случай заражения.

В пятницу третий случай заражения подтвердили в Сингапуре. Самое большое количество заражений вне Китая — в Таиланде. В Британии пока нет подтвержденных случаев, но проверили 14 человек.

Справка
В мире появился новый смертельный коронавирусЕго уже назвали угрозой для россиян
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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