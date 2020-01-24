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17:22 (мск), источник: RTVi

Японский почтальон спрятал у себя дома 24 тысячи посылок. Ему просто было лень их разносить

Почтальон из японской префектуры Канагава спрятал у себя дома 24 тысячи недоставленных посылки, потому что ему было лень их разносить. Об этом сообщает агентство «Киодо».

Источник: Reuters

«Доставить их было бы слишком сложно», — сказал 61-летний мужчина. Свое поведение он также объяснил тем, что не хотел казаться «менее способным» на фоне своих молодых коллег.

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В документах, которые полиция отправила в прокуратуру, говорится более чем о тысяче посылок, которые неназванный почтальон спрятал в период с февраля 2017 года по ноябрь 2019 года.

Но японец начал прятать посылки гораздо-гораздо раньше. Еще в 2003 году он работал в отделении Почты Японии в Йокогаме, где занимался этим же. Потом он ушел на пенсию, но через некоторое время устроился в другое почтовое отделение.

Подозрения в отношении мужчины появились в ходе внутренней проверки в конце 2019 года.

Почтальон сознался в том, что прятал почту у себя дома. Если его признают виновным, то ему грозит до трех лет тюрьмы или штраф в 500 тысяч иен ($4,6 тысячи).

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