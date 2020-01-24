Японский почтальон спрятал у себя дома 24 тысячи посылок. Ему просто было лень их разносить

«Доставить их было бы слишком сложно», — сказал 61-летний мужчина. Свое поведение он также объяснил тем, что не хотел казаться «менее способным» на фоне своих молодых коллег.
В документах, которые полиция отправила в прокуратуру, говорится более чем о тысяче посылок, которые неназванный почтальон спрятал в период с февраля 2017 года по ноябрь 2019 года.
Но японец начал прятать посылки гораздо-гораздо раньше. Еще в 2003 году он работал в отделении Почты Японии в Йокогаме, где занимался этим же. Потом он ушел на пенсию, но через некоторое время устроился в другое почтовое отделение.
Подозрения в отношении мужчины появились в ходе внутренней проверки в конце 2019 года.
Почтальон сознался в том, что прятал почту у себя дома. Если его признают виновным, то ему грозит до трех лет тюрьмы или штраф в 500 тысяч иен ($4,6 тысячи).