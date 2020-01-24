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18:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Сотрудник винодельни случайно вылил почти 17 тысяч литров вина в канализацию

Бывший сотрудник винодельни Mission Hill в канадском городе Келоуна, Британская Колумбия, случайно вылил несколько тысяч литров вина в канализацию и потерял работу. Об этом сообщает сайт телеканала СTV News.

Во время загрузки произошла ошибка.

Брент Крозье (Brent Crozier) больше десяти лет работал на винодельне. В его обязанности входило смешивать вина и распределять их по бакам. В частности, Крозье должен был следить, чтобы трубы, по которым перекачивается вино, были должным образом присоединены к бакам. При переливании он должен был проверять соединения каждые 15 минут.

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19 ноября 2018 года один из клапанов во время переливания остался открытым. В результате 5,6 тысячи литров вина совиньон блан вылилось на пол и утекло в канализацию. Руководство Mission Hill оценило стоимость потерянного вина в 162,5 тысячи канадских долларов (7,6 миллиона рублей).

Через месяц после произошедшего Крозье получил письмо, в котором говорилось, что его увольняют по причине небрежности в выполнении обязанностей. Он подал жалобу на бывшего работодателя в арбитражный суд.

В суде бывший сотрудник винодельни рассказал, что был напуган и не мог поверить, что забыл закрыть клапан. Он заявил, что чувствовал себя ужасно из-за допущенной ошибки и будет внимательнее в будущем.

Руководство винодельни сообщило, что Крозье якобы проверил бак через 20 минут после начала переливания, когда понял, что вино льется на пол. К тому же это был не единственный случай, когда канадец случайно пролил вино.
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В 2017 году Крозье совершил аналогичную ошибку и слил в канализацию 11 тысяч литров вина. После того случая сотрудник тоже извинялся перед руководством и обещал быть более внимательным в будущем. «Он не смог выполнить это обещание», — говорится в решении суда.

Суд постановил, что решение Mission Hill об увольнении Крозье не было чрезмерной дисциплинарной мерой. В решении говорится, что за 50-летнюю историю винодельни было только два инцидента, которые закончились потерей вина, и оба они связаны с действиями Крозье.

Ранее сообщалось, что британского почтальона с 28-летним стажем уволили за минутное опоздание. Мужчина обжаловал свое увольнение, однако суд не встал на его сторону: он выяснил, что почтальона за прошедший год дважды привлекали к дисциплинарной ответственности и предупреждали, что любое последующее нарушение приведет к увольнению.

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