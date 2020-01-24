Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Марианские хроникиКак покоряли «бездну Челленджера»
Фоторепортажи
12Извержение вулкана Таал
8В Венеции пересохли каналы
18:46 (мск), источник: BBC News Русская служба

Два кота погибли во время рейса «Аэрофлота». В компании винят грузчиков из Шереметьево

На борту рейса «Аэрофлота» из Москвы в Софию погибли два кота. Они получили несовместимые с жизнью травмы при транспортировке.

О смерти котов первым сообщило издание Baza, сославшись на их хозяина — Максима Чумаченко. В «Аэрофлоте» Русской службе Би-би-си подтвердили факт инцидента, пообещав разобраться в его причинах и привлечь виновных к ответственности. Думский комитет по экологии и охране окружающей среды заявил, что направит запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить ситуацию.

По данным портала, мужчина летел из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве. С ним были три кота, которых он сдал в багажный отсек.

По правилам «Аэрофлота», животные, масса которых с контейнером превышает 8 кг, летят именно там.

По словам Чумаченко, после посадки в Шереметьеве другой пассажир сказал ему, что его котов «швыряют» на разгрузке. Он обратился на стойку авиакомпании, и получил две сломанные переноски с котами (Baza опубликовала их фотографии).

Статья
Как перевезти кошку за границу на самолете

Одна из них была настолько повреждена, что ее перевязали веревкой, отмечает издание. Мужчине разрешили взять кошек в салон, но позже они умерли: одна — прямо в самолете в Софию, а другая — позже, на столе у ветеринара. Третья кошка пережила оба рейса, но ей диагностировали обморожение.

«По предварительному заключению оба питомца погибли от внутреннего кровоизлияния, которое спровоцировали травмы, полученные при транспортировке», — пишет Baza. Точные заключения экспертизы Чумаченко должен получить в понедельник, 27 января.

В «Аэрофлоте» случившееся подтвердили. В компании подчеркнули, что ответственность за обращение с переносками животных лежит на компании «Шереметьево Хэндлинг», обслуживающей погрузку и разгрузку багажа в аэропорту.

«Мы приложим все возможные усилия, чтобы виновные грузчики аэропорта Шереметьево были привлечены к ответственности», — ответили в пресс-службе «Аэрофлота» Русской службе Би-би-си.

Там добавили, что «намерены выступить инициатором пересмотра технологии обработки багажа и транспортировки переносок с питомцами пассажиров во всех российских аэропортах».

Русская служба Би-би-си обратилась в компанию «Шереметьево Хэндлинг» за комментарием и ожидает ответа.

Кот в салоне

В ноябре прошлого года «Аэрофлот» лишил бонусных миль пассажира, нарушившего правила перевозки животных и взявшего с собой на борт кота весом более 8 кг. Михаил Галин сам рассказал в «Фейбуке», как вместе со своим котом Виктором летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве.

Новость
Кот Виктор похудеет на полтора килограмма и полетит в Казань

Кот весил 10 кг, так что по правилам его нужно было везти в багажном отделении, но хозяин беспокоился, что тот не выдержит длительного перелета.

После того как сотрудники «Аэрофлота» отказались пустить кота Виктора на борт, Галин решил полететь другим рейсом и при прохождении регистрации взвесить другого, но похожего кота, которого нашел через знакомых.

Его пост в «Фейсбуке» набрал тысячи лайков, о коте написали многие СМИ, в том числе зарубежные. Многие осудили решение «Аэрофлота», а некоторые авиакомпании обыграли эту историю в собственных рекламных кампаниях.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
У «Аэрофлота» снова проблемы с котами... скотами?
Во время загрузки произошла ошибка.
1 декабря 2019© Ньюстюб
Все новости региона
 "Соседи пьяные ходят, чтобы живыми остаться": что говорят жители Уханя, ...
Глава Чувашии сыграл в "собачку" с офицером МЧС. Его могут исключить из ...
Коронавирус: первый смертельный случай вблизи границы с Россией
Пенсионные накопления россиян обложат налогом
Путин поднял фуражку офицера палестинского караула (видео)
В Тверской области поймали крысу размером с бобра (видео)
Умерла старейший практикующий хирург России Алла Левушкина
Медведев отказался от кабинета Брежнева ради особняка Морозова
Здоровье
Собака погибла после укуса пьяного мужчины Инцидент произошел в Гане.
Hi-Tech
4G и LTE — есть ли разница? Обманывают ли нас маркетологи?
Кино
Актриса, сыгравшая возлюбленную Крида, столкнулась с травлей Юлия Александрова, появившаяся вместе с популярным певцом в комедии «(Не)идеальный мужчина», рассказала о ревности со стороны его поклонниц
Горячие темы на Авто
Обезьяны с гранатой? 166
Объединимся мы с Белоруссией или нет? 114
Кто отвечает за наше здоровье ,здоровье наших детей? 114
Езда с непрогретым двигателем 94
Новости партнеров
Депутат сравнила бедных с уголовниками и теперь объясняет свои слова
Экзамен на водительские права теперь сдаем по-новому
Маткапитал будут выдавать после рождения первого ребенка
Участник шести войн: умер самый знаменитый генерал
Популярные темы на «Детях»
плач ребенка доводит меня до истерики 267
Литература в школе 236
С новым годом крысы! 125
Работа 122
Леди
Балерина Екатерина Березина: «У меня нет специальных диет» Пока ты собираешься на спектакль, можно подробнее узнать о ее рационе, тренировках и умении расслабляться.
Новости партнеров
Последние новости электромобилей
Портал об электротранспорте
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь