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19:15 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: новую больницу в Ухане построят за шесть дней

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Строительство больницы в китайском городе Ухань для размещения зараженных новым коронавирусом пациентов будет завершено уже через шесть дней, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

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Ранее центральное телевидение Китая сообщило, что в пятницу утром в городе Ухань началось строительство новой больницы для размещения зараженных новым коронавирусом пациентов. Площадь больницы составит 25 тысяч квадратных метров, там смогут одновременно разместить до 1 тысячи пациентов. Отмечалось, что строительство планируется завершить через 10 дней, 2 февраля.

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«У нас нет времени. Мы должны будем предоставить объект для приемки через шесть дней», — приводит газета слова ответственного за строительство подрядчика.

По данным газеты, для строительства больницы в кротчайшие сроки было мобилизировано несколько сотен рабочих. Издание сообщает, что, по словам источников, для ускорения рабочего процесса власти платят рабочим до 1200 юаней (173 долларов США) в день, что в три раза превышает их обычную заработную плату.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое — за ее пределами.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

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