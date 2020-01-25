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02:54 (мск), источник: RTVi

В Европе зафиксировали первые случаи заболевания новым коронавирусом

Во Франции зафиксировали два случая заболевания новым типом коронавируса. Об этом 24 января сообщает AFP со ссылкой на Минздрав страны.

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По данным телеканала BFMTV, первый пациент проходит лечение в Бордо, второй — в Париже. Как заявили в Минздраве, случаи с заражением коронавирусом во Франции стали первыми в Европе.

Министр здравоохранения Аньес Бузен уточнила, что мужчина, которого поместили в больницу в Бордо, недавно вернулся из Китая, по прибытии во Францию он контактировал с десятком человек.

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Первые сообщения о пневмонии неизвестного типа в Ухане появились в декабре 2019 года. Как установили ученые, ее причиной стал новый коронавирус. Болезнь стала причиной смерти по крайней мере 26 жителей Китая. Власти сообщили о 870 зараженных.

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По словам китайских специалистов, вирус способен передаваться от человека к человеку. Он уже проник на территорию США, Таиланда, Южной Кореи, Вьетнама и Непала.

На фоне сложившейся ситуации власти Китая решили ввести карантин в нескольких городах. Сейчас из города Ухань нельзя уехать: самолеты и поезда отменены, а дороги перекрыты. Отменены все поезда и самолеты, следующие в Хуанган, а также внутригородской транспорт. В Эчжоу закрыты вокзалы, в городах Сяньтао и Чиби ограничили общественный транспорт. Кроме того, власти страны начали строительство больницы для заболевших новым типом коронавируса.

При этом Всемирная организация здравоохранения не признала распространение вируса глобальной угрозой, однако порекомендовала властям всех стран усилить меры санитарного контроля.

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Источник:©Аргументы и факты
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