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02:18 (мск), источник: РИА Новости

В Турции сообщили о 18 погибших и 553 пострадавших при землетрясении

АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. При сильном землетрясении в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг погибли по меньшей мере 18 человек и 553 пострадали, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Источник: Reuters

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). Ранее турецкие власти сообщили, что в провинциях Элязыг и Малатья в результате землетрясения погибли 15 человек, еще 30 спасатели пытаются достать из-под завалов.

«В провинциях Элязыг погибли 13 человек, в Малатье — пять. Госпитализированы или обратились за медицинской помощью 553 человека», — сказал Сойлу журналистам.

Источник: Reuters

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций. В зону землетрясения доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял. Сотовые операторы объявили о бесплатных услугах связи в Элязыге и Малатье.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следит за ситуацией. Он заверил, что учреждения принимают все необходимые меры для преодоления последствий землетрясения.

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