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04:28 (мск), источник: Интерфакс

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило тысячу

Москва. 25 января. INTERFAX.RU — По последним данным, погиб 41 человек.

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По состоянию на 00:00 часов субботы по местному времени (19:00 мск пятницы) в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, достигло 1287 человек, сообщил госкомитет КНР по здравоохранению.

Число погибших достигло 41, за сутки умерли 16 человек.

Как сообщалось, в одной только провинции Хубэй к полуночи субботы по местному времени число подтвержденных случаев пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, составило 729 человек. Скончались 39 человек, причем 38 из них жители Уханя, где и началась вспышка заболевания.

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Вспышка пневмонии в Китае

Неизвестный ранее штамм коронавируса, вызывающий пневмонию, начал распространяться в китайском Ухане в конце декабря 2019 года и с тех пор вышел за пределы города и страны. Ранее случаи заражения вирусом уже были зарегистрированы в Таиланде, Японии, Сингапуре, Южной Корее, США и Франции.

В России случаев заболевания новым вирусом пока не зафиксировано, однако, как сообщалось ранее, в Боткинскую больницу Петербурга продолжают поступать прибывшие из Китая для проверки.

Справка
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Источник:©Аргументы и факты
Город субпровинциального значения Ухань
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