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13:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянину за год выписали 650 штрафов за нарушение ПДД

Водителю BMW, который устроил смертельное ДТП с шестью машинами в Москве, за год выписали 650 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Источник: РИА "Новости"
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Об этом в субботу, 25 января, сообщил начальник ситуационного центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин на своей странице в Facebook.

Крупное ДТП с участием шести машин произошло вечером 24 января на Бутырской улице.

В результате него погибла девушка — пассажир автомобиля BMW, которым управлял виновник аварии.

«Машина должна забираться, как орудие преступления. За год получено более 650 штрафов. Причем не мелочи. По всему спектру нарушений — от выделенки до превышения более чем на 60 км/ч… Большая часть не оплачена даже», — написал представитель ЦОДД.

Сам момент ДТП попал на видео. Кадры были опубликованы в Twitter Госавтоинспекции Москвы.

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