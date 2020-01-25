13:12 (мск), источник: Lenta.Ru
Россиянину за год выписали 650 штрафов за нарушение ПДД
Водителю BMW, который устроил смертельное ДТП с шестью машинами в Москве, за год выписали 650 штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Об этом в субботу, 25 января, сообщил начальник ситуационного центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин на своей странице в Facebook.
Крупное ДТП с участием шести машин произошло вечером 24 января на Бутырской улице.
В результате него погибла девушка — пассажир автомобиля BMW, которым управлял виновник аварии.
«Машина должна забираться, как орудие преступления. За год получено более 650 штрафов. Причем не мелочи. По всему спектру нарушений — от выделенки до превышения более чем на 60 км/ч… Большая часть не оплачена даже», — написал представитель ЦОДД.
Сам момент ДТП попал на видео. Кадры были опубликованы в Twitter Госавтоинспекции Москвы.