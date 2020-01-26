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01:13 (мск), источник: Ведомости

Что известно о землетрясении в Турции. Последние данные

Десятки людей погибли, более 1000 пострадали.

Источник: AP 2020

Вечером 24 января (в 20:55 по местному времени) на востоке Турции в провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла. Эпицентр толчков находился в уезде Сивридже. Подземные толчки ощущались в соседних с Элязыгом провинциях — Малатья, Диярбакыр, Адыяман, Батман, Кахраманмараш, Шанлыурф, а также на севере Сирии. По состоянию на 10 часов утра по местному времени 25 января после землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой выше 4 баллов. С момента землетрясения прошли сутки. «Ведомости» собрали актуальную информацию о землетрясении и его последствиях.

Жертвы и пострадавшие

Информация о погибших и пострадавших постоянно уточняется.

Согласно последним данным экстренных служб Турции, жертвами землетрясения стали 29 человек. Более 1030 человек пострадали, 42 человека извлечены из-под обломков рухнувших зданий.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Среди погибших и пострадавших нет россиян, заявили в посольстве России в Анкаре. Как отмечает турецкое информагентство «Анадолу», из-за землетрясения тысячи людей провели ночь на улице.

Разрушения

Наибольшие разрушения наблюдаются в городе Элязыг. Некоторые здания разрушены полностью. Спасатели разбирают завалы и ведут поисково-спасательные работы под руинами рухнувших зданий. Всего в пострадавших от землетрясения районах работают более 1100 сотрудников экстренной службы, задействованы около 20 служебных собак и свыше 230 транспортных средств.

Источник: AP 2020

Помощь

В район землетрясения днем 25 января прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он напомнил, что в прошлом страна пережила множество землетрясений, но турецкий народ всегда преодолевал трудности. «Власти Турции и турецкий народ делают все от них зависящее. Работы по разбору завалов будут продолжены», — заявил Эрдоган.

Источник: AP 2020

Управление жилищного строительства Турции построит новое жилье вместо разрушенных домов. «Никто не останется без крыши над головой», — заверил президент Турции.

Еврокомиссар по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил, что ЕС готов оказать помощь Турции.

Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации находится в контакте с Анкарой. По просьбе турецких властей ЕС задействовал экстренную спутниковую картографическую службу «Коперник» для помощи турецким спасателям, рассказал Ленарчич.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил Турции помощь, необходимую для пострадавших.

В свою очередь президент России Владимир Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с происшедшим.

Ирина Чевтаева

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 Что известно о землетрясении в Турции. Последние данные
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