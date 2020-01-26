01:13 (мск), источник: Ведомости
Что известно о землетрясении в Турции. Последние данные
Десятки людей погибли, более 1000 пострадали.
Вечером 24 января (в 20:55 по местному времени) на востоке Турции в провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла. Эпицентр толчков находился в уезде Сивридже. Подземные толчки ощущались в соседних с Элязыгом провинциях — Малатья, Диярбакыр, Адыяман, Батман, Кахраманмараш, Шанлыурф, а также на севере Сирии. По состоянию на 10 часов утра по местному времени 25 января после землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой выше 4 баллов. С момента землетрясения прошли сутки. «Ведомости» собрали актуальную информацию о землетрясении и его последствиях.
Информация о погибших и пострадавших постоянно уточняется.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Среди погибших и пострадавших нет россиян, заявили в посольстве России в Анкаре. Как отмечает турецкое информагентство «Анадолу»,
Наибольшие разрушения наблюдаются в городе Элязыг. Некоторые здания разрушены полностью. Спасатели разбирают завалы и ведут
В район землетрясения днем 25 января прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он напомнил, что в прошлом страна пережила множество землетрясений, но турецкий народ всегда преодолевал трудности. «Власти Турции и турецкий народ делают все от них зависящее. Работы по разбору завалов будут продолжены», — заявил Эрдоган.
Управление жилищного строительства Турции построит новое жилье вместо разрушенных домов. «Никто не останется без крыши над головой», — заверил президент Турции.
Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации находится в контакте с Анкарой. По просьбе турецких властей ЕС задействовал экстренную спутниковую картографическую службу «Коперник» для помощи турецким спасателям, рассказал Ленарчич.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил Турции помощь, необходимую для пострадавших.
В свою очередь президент России Владимир Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с происшедшим.
Ирина Чевтаева