Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Прыжок в прошлое: прогулка по Бохиньской железной дороге Возрождается жизнь Бохиньской железнодорожной линии, построенной в начале XX века
Фоторепортажи
27Как жили студенты в советские годы
8В Венеции пересохли каналы
20:10 (мск), источник: Lenta.Ru

В аэропорту Петербурга застрелили собаку

Сотрудник петербургского аэропорта Пулково застрелил собаку на территории воздушной гавани. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на таксиста по имени Андрей, который стал свидетелем произошедшего и прислал в редакцию видео с места ЧП.

По словам водителя, он находился на перехватывающей парковке рядом с огражденной забором территорией аэропорта. Там он увидел служебный автомобиль с включенными проблесковыми маячками. Окно машины открылось, затем последовал выстрел в собаку.

«За этим забором она и упала, долго визжала», — рассказал таксист в беседе с изданием, добавив, что могли пострадать и люди, поскольку в зоне поражения была парковка.

По информации газеты, пса застрелил штатный орнитолог Пулково, который посчитал, что собака могла выбежать на взлетно-посадочную полосу. Он убил животное из специального оружия, которое, как пишет «Фонтанка», можно обозначить как прототип ракетницы. Специалиста доставили в линейный отдел полиции аэропорта, ему предстоит пройти процедуру медицинского освидетельствования. Орнитологу может грозить уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.

 Коза-мутант с «человеческим лицом» шокировала деревню. Видео
Самая красивая женщина мира появилась в прозрачном платье. Видео
СМИ: как может измениться политика России после ухода Суркова
Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса
Поклонская обратилась к Зеленскому в день его рождения
Россиянину за год выписали 650 штрафов за нарушение ПДД
Ученые назвали самую полезную диету
Попытка посадить самолет во время шторма попала на видео
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах РФ
Здоровье
Собака погибла после укуса пьяного мужчины Инцидент произошел в Гане.
Hi-Tech
4G и LTE — есть ли разница? Обманывают ли нас маркетологи?
Кино
Актриса, сыгравшая возлюбленную Крида, столкнулась с травлей Юлия Александрова, появившаяся вместе с популярным певцом в комедии «(Не)идеальный мужчина», рассказала о ревности со стороны его поклонниц
Авто
Любителей Kia обманули с ценами на новый кроссовер Seltos В декабре российский офис Kia раскрыл ценник одной модификации — с двухлитровым мотором, вариатором, передним приводом и в комплектации Luxe за 1 349 900 рублей
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Монолог сельского учителя: «Людей настолько мало, что хоть микроскоп бери» Как на самом деле работается в школе в провинции
Леди
Ходченкова, Брежнева, Петров с Милославской на премии в Москве Лучшим актером стал Александр Петров.
Новости партнеров
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Тяжелобольной Моисеев живет в нищете на подачки друзей и поклонников
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
Новый терминал Шереметьево в стиле русского конструктивизма
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь