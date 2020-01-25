22:06 (мск), источник: ТАСС
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Калугой выросло до восьми
ТАСС, 25 января. Авария произошла на 11-м км автодороги Калуга — Перемышль — Белев — Орел.
Восемь человек пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса под Калугой. Четверо доставлены в Калужскую областную больницу, еще четверо — в Козельскую районную больницу, сообщила ТАСС представитель приемного отделения больницы Козельска:
Четверо доставлены в Калужскую областную больницу, еще четверо — в Козельскую районную больницу. В Козельской всех обследовали, троих не будут госпитализировать, а одну женщину направят в областную на госпитализацию — у нее перелом ключицы со смещением.
Ранее сообщалось, что четыре человека обследуются в Калужской областной больнице, у двоих травмы легкие, на двоих еще не получены все анализы.
В автобусе находились паломники, которые посещали монастырь в Калужской области. По предварительным данным, водитель автобуса MAN 1953 года рождения, перевозивший граждан из Козельского района Калужской области в Московскую область, не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса, сообщила