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22:06 (мск), источник: ТАСС

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Калугой выросло до восьми

ТАСС, 25 января. Авария произошла на 11-м км автодороги Калуга — Перемышль — Белев — Орел.

Источник: ГУ МЧС РФ по Калужской области

Восемь человек пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса под Калугой. Четверо доставлены в Калужскую областную больницу, еще четверо — в Козельскую районную больницу, сообщила ТАСС представитель приемного отделения больницы Козельска:

Четверо доставлены в Калужскую областную больницу, еще четверо — в Козельскую районную больницу. В Козельской всех обследовали, троих не будут госпитализировать, а одну женщину направят в областную на госпитализацию — у нее перелом ключицы со смещением.

Ранее сообщалось, что четыре человека обследуются в Калужской областной больнице, у двоих травмы легкие, на двоих еще не получены все анализы.

Около 18:35 мск на 11-м км автодороги Калуга — Перемышль — Белев — Орел в Калужской области автобус с 31 пассажиром съехал в кювет и опрокинулся на бок.

В автобусе находились паломники, которые посещали монастырь в Калужской области. По предварительным данным, водитель автобуса MAN 1953 года рождения, перевозивший граждан из Козельского района Калужской области в Московскую область, не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Во время загрузки произошла ошибка.
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