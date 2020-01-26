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03:18 (мск), источник: Интерфакс

Туроператор досрочно вывезет российских туристов с острова Хайнань

Москва. 25 января. INTERFAX.RU — Туроператор «Русь-Тур» принял решение с 26 января начать вывоз своих туристов с китайского острова Хайнань, говорится в заявлении компании.

Источник: Reuters

«Администрация правительства острова Хайнань запретила проводить любые экскурсии и массовые мероприятия на неопределенный срок. В связи с этим компания приняла решение о досрочном вывозе своих туристов из Китая. Эвакуация начнется с 26 января. Рейс из Хабаровска вылетит на Хайнань пустым и вывезет первую группу туристов», — говорится в сообщении.

Как сообщает «Русь-Тур», вывозные рейсы будут производиться каждый день. Планируется, что все клиенты туроператора покинут остров в течение недели.

Всего на Хайнане сейчас находится 1,1 тыс. туристов «Русь-Тур».

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«Продажи туров в Китай с 25 января временно приостановлены до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператор отменяет все заявки, вылет по которым состоится с 26 января по 17 февраля. Забронированные и подтвержденные заявки, вылет которых осуществляется с 17 февраля могут быть перебронированы на любые даты вылета до 1 сентября включительно. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в КНР и восстановления продаж, все аннулированные туры будут восстановлены», — говорится в сообщении.

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператорам и турагентствам предписывается прекратить продажу туров. После этого ряд туроператоров заявили, что приостанавливают продажу туров в Китай. При этом источник, близкий к Ростуризму сообщил порталу «Интерфакс-Туризм», что эвакуация российских туристов, отдыхающих в Китае, пока не планируется.

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