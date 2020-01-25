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25 января, источник: РИА Новости

В Москве госпитализировали семь граждан Китая с подозрением на ОРВИ

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Семь граждан Китая госпитализировали в инфекционную больницу из гостиницы на севере Москвы с подозрением на ОРВИ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

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«Из гостиницы “Арт Войковская” с диагнозом ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу семь граждан Китая», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, обстоятельства происшествия выясняются.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.

Согласно последним данным, число заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1372, скончался 41 человек.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

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