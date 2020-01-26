01:34 (мск), источник: Lenta.Ru
Минздрав назвал количество заразившихся коронавирусом на границе с Россией
В китайских регионах зафиксировали семь случаев заболевания, сообщается в опубликованном на сайте министерства документе.
Уточняется, что один из случаев заражения новым китайским вирусом близ России закончился летальным исходом.
Специалисты ведомства привели данные об эпидемиологической ситуации на 25 января, согласно которой, в мире зарегистрировали 1 438 случаев заболевания. Отмечается, что 98 процентов из них — в КНР. Всего от вируса умерли 42 человека.
Минздрав назвал симптомы коронавируса, среди которых повышение температуры тела, сухой кашель, ощущение сдавленности в грудной клетке, а также диспноэ (одышка).
Ранее сообщалось, что в Москве госпитализировали от пяти до семи граждан Китая с подозрением на коронавирус. Проживавшие в одной гостинице постояльцы рассказали, что повышенная температура держится у них уже несколько дней. Позже медики поставили всем больным предварительный диагноз — инфекция верхних дыхательных путей.
Китайцев доставили в первую инфекционную больницу.
В настоящее время меры Китая по защите населения затрагивают свыше миллиарда жителей страны. В 22 провинциях и муниципалитетах введен наивысший уровень опасности