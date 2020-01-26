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01:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Минздрав назвал количество заразившихся коронавирусом на границе с Россией

В китайских регионах зафиксировали семь случаев заболевания, сообщается в опубликованном на сайте министерства документе.

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Уточняется, что один из случаев заражения новым китайским вирусом близ России закончился летальным исходом.

Также Минздав сообщил, что заболевших вирусом 2019-nCoV в стране не выявлено.
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Специалисты ведомства привели данные об эпидемиологической ситуации на 25 января, согласно которой, в мире зарегистрировали 1 438 случаев заболевания. Отмечается, что 98 процентов из них — в КНР. Всего от вируса умерли 42 человека.

Минздрав назвал симптомы коронавируса, среди которых повышение температуры тела, сухой кашель, ощущение сдавленности в грудной клетке, а также диспноэ (одышка).

Ранее сообщалось, что в Москве госпитализировали от пяти до семи граждан Китая с подозрением на коронавирус. Проживавшие в одной гостинице постояльцы рассказали, что повышенная температура держится у них уже несколько дней. Позже медики поставили всем больным предварительный диагноз — инфекция верхних дыхательных путей.

Китайцев доставили в первую инфекционную больницу.

В настоящее время меры Китая по защите населения затрагивают свыше миллиарда жителей страны. В 22 провинциях и муниципалитетах введен наивысший уровень опасности из-за угрозы здоровью людей.

Справка
В мире появился новый смертельный коронавирусЕго уже назвали угрозой для россиян
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Коронавирус в цифрах и фактах
Источник:©Аргументы и факты
Город субпровинциального значения Ухань
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