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03:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Число жертв нового коронавируса превысило 50 человек

В китайской провинции Хубэй число жертв нового коронавируса достигло 52 человек, сообщает газета Global Times. Также сообщается 85 случаях выздоровления. По данным AFP со ссылкой на власти Китая, число подтвержденных случаев смерти составило 54. Издание South China Morning Post сообщает, что число зараженных людей в материковом Китае в настоящее время составляет 1785, а число погибших — 55.

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Ранее Минздрав России сообщил, что по данным на 21:00 25 января, в мире зарегистрировано 1438 (98% в КНР) случаев заражения новым коронавирусом, 42 (2,9%) с летальным исходом. Лабораторно подтвержденных случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, в России не зарегистрировано.

Кроме того, первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Канаде.
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Как сообщает медицинский центр Sunnybrook в Торонто, 23 января взрослый мужчина обратился в отделение неотложной помощи с лихорадкой и симптомами ОРВИ. Пациент был обследован, и в дополнение к его симптомам подтвердил недавнюю поездку в китайский Ухань.

«Было проведено диагностическое тестирование, и образцы были отправлены в лабораторию общественного здравоохранения в Онтарио для подтверждения диагноза. Сегодня диагноз нового коронавируса подтвердился», — говорится в сообщении медцентра. Пациент находится в стабильном состоянии и был помещен в изолятор.

Вне Китая случаи заболевания зафиксированы на Тайване, в Японии, Южной Корее, Таиланде, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Малайзии, Австралии, США и Франции. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил об ускоренных темпах распространения болезни и назвал ситуацию «сложной».

В 25 китайских провинциях с населением 1,2 млрд человек объявлен наивысший уровень ЧС.

Несколько городов закрыли, чтобы не допустить распространения болезни.

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Источник:©Аргументы и факты
Город субпровинциального значения Ухань
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