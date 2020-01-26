Число жертв нового коронавируса превысило 50 человек

Ранее Минздрав России сообщил, что по данным на 21:00 25 января, в мире зарегистрировано 1438 (98% в КНР) случаев заражения новым коронавирусом, 42 (2,9%) с летальным исходом. Лабораторно подтвержденных случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, в России не зарегистрировано.
Кроме того, первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Канаде.
Как сообщает медицинский центр Sunnybrook в Торонто, 23 января взрослый мужчина обратился в отделение неотложной помощи с лихорадкой и симптомами ОРВИ. Пациент был обследован, и в дополнение к его симптомам подтвердил недавнюю поездку в китайский Ухань.
«Было проведено диагностическое тестирование, и образцы были отправлены в лабораторию общественного здравоохранения в Онтарио для подтверждения диагноза. Сегодня диагноз нового коронавируса подтвердился», — говорится в сообщении медцентра. Пациент находится в стабильном состоянии и был помещен в изолятор.
Вне Китая случаи заболевания зафиксированы на Тайване, в Японии, Южной Корее, Таиланде, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Малайзии, Австралии, США и Франции. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил об ускоренных темпах распространения болезни и назвал ситуацию «сложной».
В 25 китайских провинциях с населением 1,2 млрд человек объявлен наивысший уровень ЧС.
Несколько городов закрыли, чтобы не допустить распространения болезни.