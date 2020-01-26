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06:44 (мск), источник: РИА Новости

На юге Сахалина оторвало от берега льдину с шестью сотнями рыбаков

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Льдину с шестью сотнями рыбаков оторвало от берега в Корсаковском районе на юге Сахалинской области, идут спасательные работы, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Источник: ГУ МЧС РФ по Сахалинской области

«Сегодня в 13.00 (сах) (5.00 мск) оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в районе м. Свободный в заливе Мордвинова образовалась трещина. В результате отрезанными от берега оказались около 600 рыбаков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в спасательных работах участвуют 18 сотрудников МЧС, в их распоряжении шесть автомобилей, четыре лодки, три снегохода и судно на воздушной подушке.

«В готовности к взлету находится вертолет Ми-8 МЧС России», — добавили в пресс-службе ведомства.

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