На юге Сахалина оторвало от берега льдину с шестью сотнями рыбаков

«Сегодня в 13.00 (сах) (5.00 мск) оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в районе м. Свободный в заливе Мордвинова образовалась трещина. В результате отрезанными от берега оказались около 600 рыбаков», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в спасательных работах участвуют 18 сотрудников МЧС, в их распоряжении шесть автомобилей, четыре лодки, три снегохода и судно на воздушной подушке.
«В готовности к взлету находится вертолет Ми-8 МЧС России», — добавили в пресс-службе ведомства.