Смертельно опасный коронавирус становится сильнее, предупреждает Китай
Китайские власти заявили, что коронавирус 2019-nCoV все быстрее приобретает способность передаваться от человека к человеку, поэтому число заразившихся будет расти. По последним данным, заболевших уже больше двух тысяч, 56 человек умерли.
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Глава Национальной комиссии здравоохранения КНР Ма Цзяовей сказала на пресс-конференции в Пекине, что о природе коронавируса пока известно мало, и трудно предсказать, какие именно риски связаны с его мутацией.
Она добавила, что инкубационный период вируса составляет от одного до 14 дней, однако заразившиеся могут передавать его другим людям даже в течение инкубации, чего не было во время эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (Sars) в 2002−03 годах.
Это означает, что носителями заболевания могут быть люди, у которых нет никаких симптомов, бороться с его распространением в таком случае значительно сложнее.
В субботу в Китае наступил Новый год по лунном календарю, и в этот период миллионы людей по всей стране возвращаются домой, чтобы провести праздники вместе с семьей.
Несколько китайских регионов ввели значительные ограничения на передвижение людей.
Предполагается, что очаг заболевания находился на рынке диких животных в городе Ухань с населением около 11 млн человек; это административный центр провинции Хубэй в Центральном Китае. Уже несколько дней город находится в карантине, а с воскресенья в центральной части Уханя запрещено передвижение обычных автотранспортных средств.
Китай также запретил на территории всей страны торговлю дикими животными в магазинах, рынках и ресторанах, а также в сетевых магазинах. Как известно, традиционная китайская кухня имеет множество рецептов, основанных на мясе диких и экзотических животных, птиц и рептилий.
В заявлении китайского министерства сельского хозяйства говорится, что запрет вводится в воскресенье и носит повсеместный характер.
Американский Госдепартамент сообщил, что консульство США будет эвакуировано из Уханя во вторник. Сотрудники консульства будут вывезены из Китая специальным авиарейсом. Согласно заявлению госдепартамента, этим авиарейсом в Сан-Франциско смогут воспользоваться и американские граждане, которые оказались в КНР и подвергаются риску заразиться вирусом.
Тем временем британские вирусологи предупредили о реальной возможности того, что китайские власти не смогут справиться с распространением вируса. В Британии сейчас ведутся обследования 34 человек, которые в последние дни прибыли авиарейсами из КНР, на предмет наличия у них вирусных инфекций.
Вируса в России пока нет
У шестерых госпитализированных из гостиницы в Москве граждан Китая не обнаружен коронавирус, сообщает пресс-службаРоспотребнадзора в воскресенье.
«У всех обследованных не обнаружено коронавируса, у ряда больных выделен грипп А. Ситуация на контроле Роспотребнадзора», — говорится в заявлении Роспотребнадзора.
Ранее о том, что ни у кого из госпитализированных в Москве китайских туристов не обнаружено коронавируса, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения в воскресенье.
Шестеро граждан Китая были госпитализированы в инфекционный стационар в субботу вечером из гостиницы «АРТ-Москва» с признаками ОРВИ. Они прибыли не из Уханя, отмечает Роспотребнадзор.
Управление Роспотребнадзора по Москве приступило к проведению эпидемиологического расследования после поступления информации о случаях госпитализации туристов, прибывших из Китая, из гостиницы «АРТ-Москва».
При поступлении в стационар состояние туристов было удовлетворительное, температура от нормальной до незначительного повышения и признаки ОРВИ.