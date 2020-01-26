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16:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Осужденная в России израильтянка Иссасхар попросила Путина о помиловании

Наама Иссасхар обратилась к Путину с ходатайством о помиловании, сообщили ее адвокаты Вадим Клювгант и Алексей Добрынин. 26-летняя израильтянка приговорена в России к семи с половиной годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Сегодня мы обсудили с Наамой Иссасхар заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что для ее помилования необходимо ее личное обращение к президенту. В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту РФ с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», — говорится в заявлении защиты, поступившем в «Ъ».

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что просьба о помиловании от самой осужденной является обязательная часть процедуры помилования и ее отсутствие «тормозить весь процесс».

Накануне заявления господина Пескова, президент России Владимир Путин встретился в Израиле с матерью осужденной и с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, которые попросили его о помиловании девушки.

Напомним, 9 апреля 2019 года Наама Иссасхар летела в Тель-Авив из Дели транзитом через Москву. В транзитной зоне аэропорта Москвы на рюкзак девушки обратила внимание служебная собака. При досмотре таможенники обнаружили 9,6 г гашиша.

Девушка не признала вину в контрабанде и утверждает, что перевозила наркотик в Израиль в личных целях. Ее адвокаты настаивали на абсурдности обвинений, так как девушка не пересекала границу РФ. В октябре 2019 года ей был вынесен обвинительный приговор.

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23 января© Ньюстюб
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