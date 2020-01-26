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18:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Умер настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин. О его кончине «Интерфаксу» сообщили прихожане. Священнослужителю был 51 год.

Источник: РИА "Новости"

По словам очевидцев, днем 26 января, около 16:30, Чаплин сидел на лавочке у своего храма. Внезапно ему стало плохо, он упал. «Через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть», — рассказал прихожанин по имени Александр.

В храме изданию «Подъем» подтвердили информацию о смерти Чаплина.

«К сожалению, это правда, он скончался перед храмом», — сообщили ТАСС в пресс-службе храма.

Всеволод Чаплин был первым председателем синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата, входил в патриарший совет по культуре. Настоятелем храма у Никитских ворот стал в феврале 2016 года, спустя несколько месяцев после того, как покинул синодальный отдел.

Вел несколько программ на телевидении и радио, регулярно публиковался в прессе и комментировал в социальных сетях различные события — так, в апреле 2018 года протоиерей посоветовал москвичам и петербуржцам причаститься и ждать ракетного удара по городам в ближайшие дни.

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