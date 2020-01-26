Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн жителей

Он уточнил, что отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.
В итоге в Ухане остались около 9 млн человек.
По последним данным, всего в Ухане 2,7 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением, причем власти ожидают подтверждения еще примерно 1 тыс. случаев заражения. Всего на воскресенье, 26 января, в городе были зарегистрированы 533 случая заражения коронавирусом.
В декабре прошлого года в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.
Число жертв этого типа пневмонии достигло 56. Число заразившихся превысило 2 тыс. человек.
Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения.
Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40−60 лет.