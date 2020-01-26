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22:19 (мск), источник: Интерфакс

Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн жителей

Москва. 26 января. INTERFAX.RU — Из китайского города Ухань — эпицентра распространения нового коронавируса — выехали примерно 5 млн жителей прежде, чем власти изолировали его, сообщает South China Morning Post со ссылкой на мэра города Чжоу Сяньвана.

Источник: Reuters

Он уточнил, что отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.

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В итоге в Ухане остались около 9 млн человек.

По последним данным, всего в Ухане 2,7 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением, причем власти ожидают подтверждения еще примерно 1 тыс. случаев заражения. Всего на воскресенье, 26 января, в городе были зарегистрированы 533 случая заражения коронавирусом.

В декабре прошлого года в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.

Число жертв этого типа пневмонии достигло 56. Число заразившихся превысило 2 тыс. человек.

Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения.

Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40−60 лет.

Власти КНР признают, чт.

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