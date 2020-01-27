00:33 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Медицина не была бессильна
Нижегородские врачи незаконно отказывались выписать дорогое лекарство.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности нижегородских врачей, которые долгое время не оказывали помощь семье из семи человек, страдающих от редкого генетического заболевания. Один из пациентов почти три года доказывал, что ему жизненно необходимо дорогое лекарство «Агалсидаза бета», однако нижегородские чиновники заявляли, что он таким образом выступает лоббистом иностранных фармацевтических компаний. Ситуация поменялась только после смерти одного из больных.
В Нижегородской области следователи СКР возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность») в отношении врачей Сосновской райбольницы. «С 2017 по январь 2020 года должностные лица больницы не назначали рекомендованные по жизненным показаниям лекарственные препараты нескольким жителям Сосновского района, у которых диагностировано редкое генетическое заболевание», — сообщили в региональном следственном управлении.
Пациенту Сергею Дружинину (обе дочери которого также страдают от заболевания) диагноз был подтвержден в московской клинике ревматологии, внутренних и профессиональных болезней имени Тареева; врачи назначили мужчине пожизненный прием препарата «Агалсидаза бета», сдерживающего развитие болезни.
Это лекарство входит в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов.
В феврале 2017 года врачебная комиссия Сосновской ЦРБ назначила Сергею Дружинину соответствующую терапию «по жизненным показаниям», а в минздрав области была направлена заявка с просьбой обеспечить пациента необходимым лекарством. Однако чиновники отказали, заявив, что у них отсутствуют утвержденные стандарты лечения «болезни Фабри». Через три месяца нижегородский минздрав и вовсе решил пересмотреть диагноз Сергея Дружинина: повторная врачебная комиссия отменила решение о назначении препарата. В июне 2017 года пациента исключили из регистра больных, страдающих прогрессирующими и редкими заболеваниями, сославшись на «отсутствие достоверных данных о наличии заболевания».
Мужчина, которому
За это время мужчине присвоили первую степень инвалидности вместо поначалу имевшейся третьей.
В январе 2020 года скончался еще один сосновский пациент с болезнью Фабри — 47-летний Михаил Воронцов. Мужчина практически ослеп и оглох, ему каждую неделю делали диализ
Роман Кряжев, Нижний Новгород