Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Прыжок в прошлое: прогулка по Бохиньской железной дороге Возрождается жизнь Бохиньской железнодорожной линии, построенной в начале XX века
Фоторепортажи
12Юбилей Игоря Николаева
46Underwater Photography Guide выбрал лучшие подводные снимки года
09:23 (мск), источник: РИА Новости

Число жертв нового коронавируса в Китае выросло за сутки в 1,5 раза

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Число умерших в результате заражения новым коронавирусом достигло 80 человек, заболевших уже 2744, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Ранее было известно о 1975 заболевших в КНР, среди которых 56 скончались.

По данным властей, 461 пациент находится в тяжелом состоянии, 51 выписали, общее число предполагаемых случаев заболевания достигло 5794.

Самая сложная ситуация сложилась в провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса. По данным, Global Times там умерли 76 человек, а общее число заразившихся выросло до 1423.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй).

Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку. Среди симптомов — повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка.

Вирус уже распространился за пределы КНР, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

Ранее ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР выяснили, что 2019-nCoV схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. В КНР ввели запрет на продажу и перевозку диких животных в связи с распространением нового заболевания.

Во время загрузки произошла ошибка.
У госпитализированных в Москве китайцев коронавирус не обнаружен
Во время загрузки произошла ошибка.
09:37 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Вспышка нового коронавируса в Китае
 То, что нашли в черепе жертвы извержения Везувия, удивило ученых
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Власти рассказали о семье мужчины, оставившего детей в аэропорту
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале
Озвучены подробности катастрофы со звездой НБА Брайантом
Как живёт засекреченный город России, где собирали атомную бомбу
Эколог рассказал о последствиях бесснежной зимы
Россияне назвали желаемый уровень зарплаты
Здоровье
Собака погибла после укуса пьяного мужчины Инцидент произошел в Гане.
Hi-Tech
4G и LTE — есть ли разница? Обманывают ли нас маркетологи?
Кино
Актриса, сыгравшая возлюбленную Крида, столкнулась с травлей Юлия Александрова, появившаяся вместе с популярным певцом в комедии «(Не)идеальный мужчина», рассказала о ревности со стороны его поклонниц
Авто
Таксист взял с пассажирки за поездку 500 евро вместо 500 рублей Женщина перепутала банкноты, на таксист был невозмутим и даже дал щедрой пассажирке сдачу
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Откуда у Мишустина миллионы и недвижимость
Кто вошел в состав нового правительства России
Как выглядят восточные женщины дома без хиджаба
Киев задумал опасную провокацию в отношении Крыма
Леди
Кудрявцева, Бледанс и Чехова повеселились на вечеринке у Гордон Ведущая устроила квартирник.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь