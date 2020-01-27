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11:07 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Чекист не смог уйти от «Енота»

Дело об участии офицера в ЧВК признано законным.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Краснодаре суд отказал в признании незаконными постановлений СКР о возбуждении уголовных дел в отношении майора ФСБ Александра Мрищука. Сотрудник ФСБ обвиняется в организации преступного сообщества, известного как ЧВК «Енот», и участии в нем. Защита настаивает на том, что у следствия нет доказательств причастности Александра Мрищука к деятельности «енотов». Еще один фигурант дела, советник академика Михаила Пальцева Андрей Молокоедов жалуется на давление со стороны администрации СИЗО № 1 Краснодара.

Краснодарский краевой суд отказал в удовлетворении жалоб обвиняемого Александра Мрищука, который просил признать незаконными постановления следователя краснодарского регионального управления СКР Анатолия Шутенко о возбуждении в отношении офицера уголовных дел, сообщили в пресс-службе краевого суда, уточнив, что судья Нина Сорокодумова рассмотрела пять жалоб по пяти постановлениям следователя. Майор ФСБ Александр Мрищук обвиняется в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, бандитизме, а также в совершении кражи и двух разбоев. По версии следствия, в состав преступного сообщества входили участники общественной организации «Е. Н. О. Т. корп.», более известной как ЧВК «Енот», бойцы которой воевали на юго-востоке Украины.

Как ранее сообщал «Ъ», Александр Мрищук был арестован 16 октября 2019 года, но уже 31 октября Южный окружной военный суд отменил ему меру пресечения в виде содержания под стражей, сославшись на отсутствие в ходатайстве следователя Шутенко об аресте доказательств события преступления и причастности майора Мрищука к преступной деятельности. Адвокат обвиняемого сообщил «Ъ», что таких доказательств защите не представлено до сих пор. По версии следствия, один из эпизодов (хищение имущества граждан при оперативно-разыскных мероприятиях) произошел 7 декабря 2016 года. Между тем защита, по словам адвоката, запросила в МВД России соответствующие данные и выяснила, что обращений в полицию по этому поводу от потерпевших не было вплоть до дня возбуждения дела против Александра Мрищука. Потерпевшие, по словам защиты, причастны к преступлениям, ранее расследованным по материалам майора Мрищука, поэтому мотивом их показаний против сотрудника ФСБ может являться месть. Следствие, по мнению защитника, ведется с грубыми процессуальными нарушениями, в том числе с нарушением принципа подследственности.

Между тем защита еще одного фигуранта дела, Андрея Молокоедова, жалуется в прокуратуру края на незаконные действия представителей следствия, а также сотрудников СИЗО № 1 Краснодара, где содержится обвиняемый. По словам адвоката Роберта Зиновьева, с ноября прошлого года его подзащитный стал подвергаться психологическому давлению со стороны оперативных работников, которые убеждают господина Молокоедова оговорить своего руководителя Михаила Пальцева, директора Научного центра иммунологии и молекулярной биомедицины биологического факультета МГУ им. Ломоносова. По данным защиты, правоохранители пытаются приписать академику Пальцеву руководство группировкой «Енот». «Получив от Молокоедова отказ от показаний, оперативные работники начали угрожать ему, а затем угрозы были реализованы — с 15 ноября 2019 года Андрей Молокоедов провел в карцере 33 дня, в том числе и новогодние праздники, — рассказал адвокат Зиновьев.— Во время очередной встречи с подзащитным я узнал, что за время пребывания в СИЗО он похудел на 20 кг». Во время пребывания в карцере арестованному большую часть суток не разрешается ни сидеть, ни лежать, что является пыткой для человека, имеющего хронические заболевания, пояснил защитник. При этом, по словам адвоката, оснований для помещения Андрея Молокоедова в карцер у администрации изолятора нет. «Все поводы для ужесточения условий содержания надуманные, имеющие одну цель — заставить обвиняемого дать нужные следствию показания», — считает защитник. В следственном управлении СКР по краю ситуацию не комментируют.

Анна Перова, Краснодар

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