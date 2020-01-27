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07:42 (мск), источник: РИА Новости

Власти рассказали о семье мужчины, оставившего детей в «Шереметьево»

ХАБАРОВСК, 27 янв — РИА Новости. Семья двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец оставил в аэропорту «Шереметьево», не состояла на учете как неблагополучная, сообщили РИА Новости в администрации города.

Источник: РИА Новости

По словам собеседника агентства, воспитанием детей занимался отец, который ездил на заработки вахтовым методом.

«Два раза по заявлению оставлял детей в Центре социальной помощи семье и детям на время отъезда и забирал их по возвращении», — рассказали в администрации.

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В отношении матери детей в 2017 году комиссия рассматривала протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Тогда дети опрокинули на себя горячий чайник и получили ожоги, пока мать выходила за хлебом в магазин. Женщина получила предупреждение.

По его словам, старший ребенок до последнего момента посещал школу, а младший — детский сад.

«Отец 24 января забрал документы из школы на старшего ребенка и пояснил, что уезжает в Москву, якобы там есть жилье и есть возможность найти работу», — рассказал собеседник.

В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двоих мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Полиция ведет его розыск. Дети доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, потом будут переданы в медучреждение. Следственный комитет и Хабаровская краевая прокуратура начали проверки.

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