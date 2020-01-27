В Мексике пропала звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания»

— В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 15:00, сказав о плохом самочувствии и усталости, её клонило в сон (в последние дни у неё шла напряжённая подготовка к запуску одного проекта). После того как она села в машину, больше не выходила на связь… Ехать ей около часа за рулём, — написал Трунцев.
В беседе с телеканалом «360» представитель актрисы рассказал, что накануне у Андрейченко начались проблемы со здоровьем. Она простудилась и принимала антибиотики.
— Она плавала в бассейне, и у неё поднималась температура. Она простудила ухо, и из-за этого произошло воспаление, она пила антибиотики… Марэт сказала, что она уехала на машине за рулём. Больше на связь не выходила, это очень странно, с учётом того что она плохо себя чувствовала, — рассказал он.
По его словам, и российский, и американский номера Андрейченко недоступны. Он добавил, что на связь также не выходит и её сын, который живёт в Швейцарии. Последняя надежда на помощника актрисы в Мексике, рабочий день которого ещё не начался из-за разных часовых поясов.
Ранее в Перу пропала экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня. Перед поездкой звезда интересовалась, как правильно готовиться к путешествию. Подписчиков она уверяла, что собирается в джунгли, где якобы до сих пор обитают племена аборигенов-людоедов.