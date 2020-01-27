Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Тест: Кто придумал слово?Сможете угадать, кто придумал известное слово?
Фоторепортажи
12Юбилей Игоря Николаева
8В Венеции пересохли каналы
12:00 (мск), источник: Life.ru

В Мексике пропала звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания»

Исполнительница главной роли в легендарном советском фильме «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко, которая сейчас находится в Мексике, перестала выходить на связь. Об этом сообщил её представитель Ян Трунцев в аккаунте актрисы. По его словам, связи с Натальей нет уже больше суток.

Во время загрузки произошла ошибка.

— В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 15:00, сказав о плохом самочувствии и усталости, её клонило в сон (в последние дни у неё шла напряжённая подготовка к запуску одного проекта). После того как она села в машину, больше не выходила на связь… Ехать ей около часа за рулём, — написал Трунцев.

Персона
Наталья Андрейченко

В беседе с телеканалом «360» представитель актрисы рассказал, что накануне у Андрейченко начались проблемы со здоровьем. Она простудилась и принимала антибиотики.

— Она плавала в бассейне, и у неё поднималась температура. Она простудила ухо, и из-за этого произошло воспаление, она пила антибиотики… Марэт сказала, что она уехала на машине за рулём. Больше на связь не выходила, это очень странно, с учётом того что она плохо себя чувствовала, — рассказал он.

По его словам, и российский, и американский номера Андрейченко недоступны. Он добавил, что на связь также не выходит и её сын, который живёт в Швейцарии. Последняя надежда на помощника актрисы в Мексике, рабочий день которого ещё не начался из-за разных часовых поясов.

Ранее в Перу пропала экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня. Перед поездкой звезда интересовалась, как правильно готовиться к путешествию. Подписчиков она уверяла, что собирается в джунгли, где якобы до сих пор обитают племена аборигенов-людоедов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Лучшие моменты карьеры Коби Брайанта — видео
Красавица-теннисистка Возняцки завершила карьеру вылетом из турнира Большо
Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС
Власти рассказали о семье мужчины, оставившего детей в аэропорту
Самолет выкатился на шоссе после приземления в Иране
Дело об участии офицера ФСБ в банде признано законным
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале
Эколог рассказал о последствиях бесснежной зимы
Здоровье
Собака погибла после укуса пьяного мужчины Инцидент произошел в Гане.
Hi-Tech
4G и LTE — есть ли разница? Обманывают ли нас маркетологи?
Кино
Цифровая копия Людмилы Гурченко будет вести реалити-шоу Образ легендарной актрисы планируют использовать в новом проекте «Битва престолов»
Горячие темы на Авто
Пипец! Оказывается, я лошара последняя! 128
Пятница 91
Идиотская ситуация! 76
Коронавирус наступает 66
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Подросткам дали на выходные младенцев. Вот что из этого вышло Дети должны взять домой программируемых кукол в виде младенцев и заботиться о них
Леди
Кудрявцева, Бледанс и Чехова повеселились на вечеринке у Гордон Ведущая устроила квартирник.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь