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14:54 (мск), источник: РИА Новости

Отца экс-сенатора Арашукова заподозрили в хищении по новым делам

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Рауль Арашуков подозревается в хищении около 775 миллионов рублей по эпизодам недавно возбужденных четырех уголовных дел, говорится в ходатайстве следствия о продлении отцу экс-сенатора Рауфа Арашукова меры пресечения.

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, Рауль Арашуков, будучи советником главы «Газпром межрегионгаза», вместе с соучастниками перевел со счетов компании «Газпром Газораспределение Ставрополь» 494,5 миллиона (в период с 17 декабря 2009 года по февраль 2017 года) и 266,7 миллиона рублей (в период с 2012 по 2014 годы) на счета подконтрольных ему организаций.

Кроме того, в рамках дел о фиктивном трудоустройстве его жены Нелли и дочери Камиллы в «Газпром Газораспределение Ставрополь» следствие вменяет Арашукову-старшему хищение почти 13 миллионов и около 3 миллионов рублей соответственно.

Рауля Арашукова следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».

В конце 2019 года стало известно, что на Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате, в одном из которых фигурирует его жена Нелли, в другом — дочь Камилла Агоева.

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