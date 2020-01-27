Отца экс-сенатора Арашукова заподозрили в хищении по новым делам

По данным следствия, Рауль Арашуков, будучи советником главы «Газпром межрегионгаза», вместе с соучастниками перевел со счетов компании «Газпром Газораспределение Ставрополь» 494,5 миллиона (в период с 17 декабря 2009 года по февраль 2017 года) и 266,7 миллиона рублей (в период с 2012 по 2014 годы) на счета подконтрольных ему организаций.
Кроме того, в рамках дел о фиктивном трудоустройстве его жены Нелли и дочери Камиллы в «Газпром Газораспределение Ставрополь» следствие вменяет Арашукову-старшему хищение почти 13 миллионов и около 3 миллионов рублей соответственно.
Рауля Арашукова следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».
В конце 2019 года стало известно, что на Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате, в одном из которых фигурирует его жена Нелли, в другом — дочь Камилла Агоева.