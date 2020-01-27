В Афганистане разбился самолет. На борту были 83 человека

По предварительным данным, на борту самолета были более 80 человек. Такие данные приводит издание Tolo News, отмечая, что самолет упал на территории, подконтрольной движению «Талибан» (запрещено в РФ).
В то же время российские информагентства со ссылкой на местное издание Ariana News сообщают, что пассажиров могло быть больше — до 110 человек.
По данным местных журналистов, самолет мог принадлежать афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines. В то же время директор компании в разговоре с местными информагентствами это опроверг, отмечает РИА Новости.
Российское агентство РИА Новости в свою очередь утверждает со ссылкой на собственный источник, что самолет мог быть военным. Официально эта информация не подтверждена.
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