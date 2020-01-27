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13:22 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Афганистане разбился самолет. На борту были 83 человека

В провинции Газни на востоке Афганистана разбился самолет. Об этом сообщает афганский телеканал 1TV со ссылкой на представителя губернатора провинции.

По предварительным данным, на борту самолета были более 80 человек. Такие данные приводит издание Tolo News, отмечая, что самолет упал на территории, подконтрольной движению «Талибан» (запрещено в РФ).

В то же время российские информагентства со ссылкой на местное издание Ariana News сообщают, что пассажиров могло быть больше — до 110 человек.

По данным местных журналистов, самолет мог принадлежать афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines. В то же время директор компании в разговоре с местными информагентствами это опроверг, отмечает РИА Новости.

Российское агентство РИА Новости в свою очередь утверждает со ссылкой на собственный источник, что самолет мог быть военным. Официально эта информация не подтверждена.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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В Афганистане разбился самолет. На борту были 83 человека
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