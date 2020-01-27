Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных

Это произошло 25 декабря прошлого года. Нарушителю, приехавшему по журналистской визе, объявили официальное предостережение и дали трое суток на то, чтобы покинуть Россию. На следующий день он выехал на родину.
Японским дипломатам заявили протест и вручили ноту.
Советника-посланника посольства в Москве вызывали в МИД для объяснений.
На прошлой неделе японская полиция задержала экс-сотрудника компании Softbank Араки Ютаку, заподозрив его в передаче секретных данных двум россиянам.
В субботу дипломатическая миссия России в Японии выразила сожаление в связи с тем, что Токио «присоединился к антироссийским спекуляциям на тему шпиономании».