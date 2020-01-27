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15:48 (мск), источник: РИА Новости

Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.

Источник: РИА Новости

Это произошло 25 декабря прошлого года. Нарушителю, приехавшему по журналистской визе, объявили официальное предостережение и дали трое суток на то, чтобы покинуть Россию. На следующий день он выехал на родину.

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Японским дипломатам заявили протест и вручили ноту.

Советника-посланника посольства в Москве вызывали в МИД для объяснений.

На прошлой неделе японская полиция задержала экс-сотрудника компании Softbank Араки Ютаку, заподозрив его в передаче секретных данных двум россиянам.

В субботу дипломатическая миссия России в Японии выразила сожаление в связи с тем, что Токио «присоединился к антироссийским спекуляциям на тему шпиономании».

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