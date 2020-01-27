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16:45 (мск), источник: РИА Новости

Мэр Антальи приютил пострадавшего при землетрясении кота

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Мэрия Антальи заберет к себе пострадавшего при землетрясении на востоке Турции кота, сообщил в своем Twitter мэр города Мухиттин Бёджек.

Источник: AP 2020

Команда пожарных Антальи, участвующая в разборах завалов, спасла несчастное животное из-под обломков разрушенного дома. Фото раненого, присыпанного пылью кота с подписью о том, что пострадавший ищет себе новых хозяев, облетело социальные сети.

Забрать к себе животное решила мэрия Антальи. «После того, как кота подлечат, он отправится в Анталью, и за его судьбу можно не беспокоиться», — написал Бёджек в своем Twitter.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 мск. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии. Власти сообщают о 41 погибшем и 1607 пострадавших. Живыми из-под завалов удалось извлечь 45 человек.

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