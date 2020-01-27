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20:53 (мск), источник: ТАСС

Суд вынес приговор обвиняемым в хищении 1 млрд рублей у «Роснано»

Рустаму Атауллаханову назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы, Евгению Султанову — пяти лет лишения свободы.

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы в понедельник огласил приговор учредителю «НТ-Фарма» Рустаму Атауллаханову и гендиректору компании Евгению Султанову за хищение 1 млрд рублей у «Роснано», назначив им наказание в виде восьми и пяти лет лишения свободы соответственно, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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«Суд постановил признать Атауллаханова и Султанова виновными в растрате вверенного им имущества в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), Атауллаханов также признан виновным по ст. 174 УК РФ (“Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем”). Атауллаханову назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, а Султанову — пяти лет лишения свободы», — сказала судья.

По данным следствия, с 2010 года госкорпорация «Роснанотех» (в 2011 году преобразована в АО «Роснано») инвестировала в ООО «НТ-Фарма» более 1 млрд рублей для строительства в Переславском районе Ярославской области фармацевтического производства вакцин и терапевтических биопрепаратов.

Завод планировалось запустить к сентябрю 2012 года, однако на протяжении многих лет работы не осуществлялись, а полученные денежные средства растрачены.
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По данным СК РФ, по делу о хищении у «Роснано» проходит также мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников. Руководители компании обвинялись в растрате, а Кошурников — сперва в превышении должностных полномочий, а затем дело в отношении него расследовалось по статье «Халатность».

По информации следствия, в 2011 году Атауллаханов и Султанов приобрели у принадлежащего Кошурникову ООО «Протэкт» земельный участок, чтобы создать видимость выполнения проекта. Кошурников на момент сделки являлся главой Переславского района. Участок находится на территории национального парка «Плещеево озеро», поэтому выдать разрешение на строительство без письменного согласования с Минприроды России было нельзя, однако такое разрешение было выдано Кошурниковым.

Атауллаханов не признал вину, а Султанов частично согласился с обвинениями в свой адрес и заключил сделку со следствием. Кошурников был приговорен к штрафу в 100 тыс. рублей и освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

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