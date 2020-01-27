США признали крушение своего военного самолета в Афганистане

По его словам, члены экипажа самолета скорее всего погибли. «Мы не знаем о состоянии экипажа», — уточнил он. Голдфейн также не смог назвать причину крушения самолета.
«Вот еще одна вещь, которой я поделюсь с вами… Много раз бывало так, что первые сообщения были ошибочны, всегда ошибочны. Поэтому мы должны убедиться, что у нас есть достоверные факты, и как только мы убедимся, я обещаю, мы сообщим их вам», — сказал он. По его словам, представители Центрального командования Вооруженных сил США пытаются установить причины произошедшего.
E-11A — это самолет-ретранслятор, произведенный компанией Bombardier. Он используется для установления связи на поле боя. Учитывая гористую и пересеченную местность в Афганистане, E-11A имеет важное значение для передачи сообщений между наземными объектами США в регионе. Самолет входил в 430-тую экспедиционную эскадрилью, которая базируется на аэродроме Кандагар в Афганистане, отмечает CNBC.
Ранее представитель администрации губернатора Газни заявил, что самолет упал 27 января приблизительно в 13:10 по местному времени в районе Дех Як. К месту крушения самолета прибыли пожарные расчеты, сотрудники службы безопасности страны и спасатели, говорил он. Вице-президент Афганистана Сарвар Даниш позже заявил, что самолет принадлежит государственной авиакомпании Афганистана Ariana Airlines. Однако исполняющий обязанности гендиректора перевозчика Мирваис Мирзакваль опроверг эту информацию.