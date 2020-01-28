04:40 (мск), источник: Московский комсомолец
«Работаем в памперсах, побрились налысо»: китайские медсестры рассказали о коронавирусе
Китайские СМИ и блоги вовсе не так закрыты, как могло бы показаться.
В Китае публикуются рассказы медсестер, врачей и волонтеров, которые борются в Ухане с эпидемией коронавируса. Медики работают в памперсах — чтобы не отрываться от потока больных. Врачи рассказывают о смертях на работе и нехватке материалов. Медсестры бреются налысо — волосы могут стать источником инфекции.
Beidou news анонсировало «Дневник медсестры в Ухане». Его героиней стала медсестра Донг Тингтинг, которая приехала в очаг эпидемии 26 января из провинции Ляонин — сейчас в Ухань отправляют медицинские бригады со всей страны, в составе группы Донг Тингтинг — 137 человек.
«Мы с товарищами пошли в супермаркет, — говорит Донг. — На улицах было очень мало машин и пешеходов. В супермаркете — наоборот, много людей в масках, ассортимент вполне достаточный.
Мне объяснили, что у меня будут смены по 4−6 часов, но в это время я вообще не смогу пользоваться туалетом — слишком много срочных пациентов. Поэтому я купила две пачки подгузников для взрослых. И дезинфицирующие салфетки".
После обеда мы торжественно произнесли присягу для членов партии: «Я готов всем пожертвовать ради партии и народа, и никогда не предам партию» — как будто мы отправлялись на поле битвы.
Sports Network пишет о том, что медсестры больницы
Эта больница — одна из трех в Ухане, куда доставляют больных с высокой температурой, для них освободили 700 коек. В больнице работает 1 000 человек.
К тому же с перегруженным графиком у медперсонала нет времени на регулярное мытье головы.
Медсестра Шань Ся вообще побрилась налысо, при этом она бодрилась: «Я и так хотела изменить прическу… Не так, конечно — но ничего, отрастут!».
News Sina печатает рассказ медицинской сестры Дин Шиин, приехавшей в Ухань из Шанхая помогать коллегам. Заметно, что она очень боится.
«Защита — это самое важное, о чем я думаю после приезда в Ухань. Ведь я здесь, чтобы помогать другим, а если заболею сама — стану обузой.
Поэтому я записала на мобильник инструктаж о том, как снимать и надевать защитную одежду — нельзя упустить ни одной детали.
На вторую ночь я перестала спать — все думала, как бы не ошибиться с этой защитой.
В больнице Цзиньинтань, куда меня определили, нехватка материалов, поэтому нам не выдали рабочую обувь, а рабочая одежда у нас б/у. Когда мы подобрали нужные размеры, на одевание трехслойного комплекта ушло полчаса. И, когда мы вошли в загрязненную (вирусом) зону, еще раз осмотрели друг друга — все ли правильно надето.
В
Репортеры Surging News тоже поговорили с работающими в Ухане медиками и волонтерами. Вот что сообщил им 37-летний врач отделения компьютерной томографии в больнице Уханьского металлургического комбината.
— Я врач в кабинете КТ, и теперь почти все пациенты с лихорадкой и кашлем приходят в наше отделение, чтобы сделать исследование легких. Считается, что мы на переднем крае.
Десять дней назад заразился коллега, который сидел рядом со мной. Он упал на работе.
Первый подозрительный случай в нашей больнице обнаружился в конце декабря. К началу января случаев было все больше. В начале смены выяснялось, что за ночь заболевали 4−5 человек. Проходило
Обычно мы принимаем 60−80 человек, а к середине января у нас стало больше 300 человек за день, иногда нет времени ходить в туалет. Но во всех больницы в Ухане сейчас так…
Положение сложное. Новый коронавирус можно диагностировать с помощью реагентов для нуклеиновых кислот, но это только первый шаг.
Если легочные симптомы очевидны, я настойчиво прошу пациента обратиться в отделение неотложной помощи. Но я не уверен, что пациент меня послушает — ведь окончательный диагноз основан на результатах по реагентам, а мне нельзя сеять панику (и говорить, что у человека подозрение на коронавирус)…
Сперва мы вели регистрационную книгу, куда заносили «подозрительных» пациентов, но их стало так много, что мы перестали.
В Ухане не хватало медицинских материалов и оборудования. Мы уже не могли найти защитную одежду и очки.
Носили просто белые халаты и простые хирургические маски. Вчера появилась надежда: привезли материалы, выделенные правительством, и добровольцы собрали и доставили в Ухань 5 000 защитных комплектов.
В начале января я отправил жену и детей из Уханя к родным в другой город, потому что у меня начался кашель. До сих пор у меня не было плохих симптомов — кроме кашля и головокружения от слишком долгой работы.
После того, как в городе перестал ходить общественный транспорт, я езжу в больницу и обратно по 40 минут на велосипеде.
Е Джи, 29-летний врач больницы в Ухани, работает анестезиологом. «В конце декабря, — рассказывает она, — среди медиков появилась информация о росте числа пациентов с необъяснимой пневмонией. Мы и так носим маски на работе, поэтому я не сильно беспокоилась.
В январе ситуация ухудшилась. Хирурга в нашей операционной стало лихорадить, КТ показала пневмонию. В то время в его отделении лежал пациент с подозрением на коронавирус, возможно, он заразил хирурга. Потом я узнала, что заразились еще трое врачей.
В нашем отделении не было защитной одежды и защитных очков. Маски были с плохой герметизацией.
Сейчас в больницах делают все возможное, чтобы «переварить» пациентов с пневмонией, но, даже когда достроят новую больницу на 1000 коек, этого все равно не хватит. Многие паникуют
Лю Ян, 27-летний преподаватель танцев и рисования для детей, а также автолюбитель, стал волонтером.
«20 января один из друзей на WeChat включил меня в благотворительную группу по оказанию помощи в городе. Теперь я связываюсь с производителями медицинских материалов, свожу с ними больницы, занимаюсь транспортировкой, сбором денег.
Сейчас многие люди в Ухане боятся выходить из дома. У меня график такой: каждый день я отправляюсь по делам в восемь утра и возвращаюсь поздно вечером, иногда и
Я сам ношу маску и дезинфицирую салон спиртом. В городе у некоторых медработников до сих пор нет масок и защитной одежды. Я очень надеюсь, что внешний мир поможет Уханю.
Больше всего меня беспокоит вот что — если ситуация будет становиться все хуже, то люди потеряют уверенность. Но я надеюсь на лучшее.
В 3 часа ночи 26-го января доставили последнюю партию защитной одежды медицинскому персоналу, — описывает он свои будни. — Мы с другом начали собирать средства и искать больницы, которые срочно нуждались в защитной одежде.
В итоге мы купили 2 700 комплектов и развезли их по 24 больницам на нашей машине. После этого мы протерли спиртом мобильники, распылили его на одежду и в машине, но это, конечно, вряд ли защитит от заражения, если что.
Того, что мы развезли, не достаточно. В нашу группу в WeChat все время пишут медики с просьбой привезти еще защиту…
Хуже всего было 22 и 23 января, когда власти Уханя призвали всех «надевать маску, часто мыть руки, меньше выходить на улицу и больше проветривать» — а разве это может помочь? Фактически нет. И когда объявили, что город закрывают, я очень испугался.
Мы с мамой и свекровью пошли в супермаркет, чтобы запастись продуктами, а продукты все смели — я как будто оказался внутри фильма.
Самое страшное — чувствовать себя бессильным перед неизвестностью. Но медикам еще хуже. У них никакого Нового года не было…
26-января в центральном районе Уханя начали запрещать автомобили. Проезжать могут только те, у кого есть разрешение. Медперсоналу приходится ходить на работу и обратно пешком, поэтому медики пишут нам в чате, где кого надо забрать или высадить, и добровольцы им помогают. Мы ведь тут как солдаты, нам нельзя терять боевой дух.