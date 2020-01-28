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02:14 (мск), источник: Интерфакс

Родственники пропавшей в Мексике актрисы Андрейченко не обращались в посольство РФ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU — Посольство РФ в Мексике занимается прояснением ситуации с пропажей актрисы Натальи Андрейченко, говорится в твиттере российской дипмиссии.

Источник: РИА "Новости"

«Находимся в курсе возможной пропажи в Мексике Натальи Андрейченко. Родственники актрисы в посольство до настоящего момента не обращались», — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что посольство занимается прояснением ситуации.

Как сообщалось, народная артистка РСФСР, актриса Наталья Андрейченко не выходит на связь более суток в Мексике. Представитель актрисы Ян Трунцев написал в официальном аккаунте актрисы в инстаграме, что Андрейченко была в субботу в гостях у подруги в Канкуне и, ссылаясь на плохое самочувствие и усталость, уехала на машине. После этого Наталья не выходила на связь.

Андрейченко родилась 3 мая 1956 года. Известна по ролям в кино, среди которых «Мэри Поппинс, до свидания», «Сибириада», «Военно-полевой роман», «Леди Макбет Мценского уезда», «Тихий Дон», «Подари мне лунный свет». Участвовала в телепроектах в России.

В 1985 году во время съемок советско-американского сериала «Петр Великий» Андрейченко, игравшая Евдокию Лопухину, вышла замуж за исполнителя главной роли Максимилиана Шелла. В 1991 году актриса эмигрировала в США.

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