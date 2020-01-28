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08:46 (мск), источник: РИА Новости

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106 человек

ПЕКИН, 28 янв — РИА Новости. Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

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Днем ранее официально сообщалось о 2744 заболевших и 80 умерших.

За сутки подтвержден 1771 новый случай заболевания, а также зафиксировано 26 летальных случаев (24 — в провинции Хубэй, один — в Пекине, один — в провинции Хайнань).

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В Гонконге выявлено восемь подтвержденных случаев заражения, в Макао — семь, на Тайване — пять.

Из 106 смертей 100 приходятся на провинцию Хубэй, которая является эпицентром вспышки вируса.

По данным китайских властей, 976 человек находятся в тяжелом состоянии, 60 пациентов выписали из больниц.

Кроме того, еще у 6973 человек подозревают новый коронавирус, 44132 человека, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV

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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.

Накануне ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР провели анализ проб среды и подтвердили, что вероятный источник 2019-nCoV — оптовый рынок Хуанань в Ухане.

Кроме того, он схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. Среди симптомов — повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка.

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