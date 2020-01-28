Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106 человек

Днем ранее официально сообщалось о 2744 заболевших и 80 умерших.
За сутки подтвержден 1771 новый случай заболевания, а также зафиксировано 26 летальных случаев (24 — в провинции Хубэй, один — в Пекине, один — в провинции Хайнань).
В Гонконге выявлено восемь подтвержденных случаев заражения, в Макао — семь, на Тайване — пять.
Из 106 смертей 100 приходятся на провинцию Хубэй, которая является эпицентром вспышки вируса.
По данным китайских властей, 976 человек находятся в тяжелом состоянии, 60 пациентов выписали из больниц.
Кроме того, еще у 6973 человек подозревают новый коронавирус, 44132 человека, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.
Накануне ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР провели анализ проб среды и подтвердили, что вероятный источник 2019-nCoV — оптовый рынок Хуанань в Ухане.
Кроме того, он схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. Среди симптомов — повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка.