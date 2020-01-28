Оставивший детей в Шереметьево отец сдался следователям

Инцидент произошел в воскресенье, 26 января. Мужчина прилетел из Хабаровска в Москву вместе со своими малолетними детьми (2011 и 2014 года рождения).
Имя мужчины официально не называется, но, по информации СМИ, речь идет о 41-летнем жителе Комсомольска-на-Амуре Викторе Гаврилове.
Он оставил с детьми записку, в которой было сказано, что ему «нечем кормить семью». Отец попросил не разлучать детей и временно отдать их в приют, а также пообещал за ними вернуться. Мать детей несколько лет не поддерживает связь с семьей.
СКР возбудил уголовное дело. В ведомстве сообщили, что отец «умышленно оставил детей одних, без помощи, в опасном для жизни и здоровья состоянии».
Оставленных детей доставили в больницу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с ними и пообещал, что мужчине найдут работу.