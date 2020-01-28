Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Прыжок в прошлое: прогулка по Бохиньской железной дороге Возрождается жизнь Бохиньской железнодорожной линии, построенной в начале XX века
Фоторепортажи
27Как жили студенты в советские годы
12Юбилей Игоря Николаева
12:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Оставивший детей в Шереметьево отец сдался следователям

Мужчина, который оставил двух своих сыновей в аэропорту Шереметьево, пришел с повинной к следователям, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР). Как ранее сообщили Telegram-канал Mash и ТАСС со ссылкой на источники, он находится в городе Батайске Ростовской области. Сейчас мужчина дает показания.

Источник: СК РФ

Инцидент произошел в воскресенье, 26 января. Мужчина прилетел из Хабаровска в Москву вместе со своими малолетними детьми (2011 и 2014 года рождения).

Читайте также
История отца, бросившего сыновей в московском аэропорту

Имя мужчины официально не называется, но, по информации СМИ, речь идет о 41-летнем жителе Комсомольска-на-Амуре Викторе Гаврилове.

Он оставил с детьми записку, в которой было сказано, что ему «нечем кормить семью». Отец попросил не разлучать детей и временно отдать их в приют, а также пообещал за ними вернуться. Мать детей несколько лет не поддерживает связь с семьей.

СКР возбудил уголовное дело. В ведомстве сообщили, что отец «умышленно оставил детей одних, без помощи, в опасном для жизни и здоровья состоянии».

Оставленных детей доставили в больницу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с ними и пообещал, что мужчине найдут работу.

Читайте также
Мать оставленных в «Шереметьево» детей обвинила бывшего мужа в избиениях
Во время загрузки произошла ошибка.
12:17 (мск)© Ньюстюб
 В плену у коронавируса оказались 140 россиян
Поправки в Конституцию не гарантируют индексацию пенсии работающим пенсионе
Ургант ответил на обвинения оскорбленных верующих
Актриса Андрейченко объяснила свое исчезновение
Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны
Названы лучшие фотографии архитектуры 2019 года
В космосе обнаружен странный взрыв
Клишас: Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан
Здоровье
Умершая через пять дней после родов женщина спасла 12 жизней Американка завещала нуждающимся свои органы, включая сердце и легкие.
Hi-Tech
25% россиян до сих пор покупают кнопочные телефоны На «старичков» потратили почти 11 млрд рублей
Кино
Триумф Петрова, слезы Асмус: как прошла премия «Золотой орел» В Москве состоялась церемония вручения ежегодной российской кинопремии
Горячие темы на Авто
Пипец! Оказывается, я лошара последняя! 137
А вы знаете людей, которые кардинально меняли работу? 94
Идиотская ситуация! 76
Тема № 3. От 27.01.2020. 75
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Здравствуй, .......... новый сосед. 303
Любовь любовью, а квартиры врозь? 273
Девичья команда 224
Гены пальцем не заткнешь? 148
Леди
Наталья Подольская катается на лыжах в ярком костюме Певица похвасталась экипировкой.
Дом
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Где живут студенты московских вузов
Как сносят последнюю московскую деревню
5 неочевидных вещей, о которых стоит подумать перед ремонтом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь