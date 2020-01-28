Напавшего на журналиста главу района в Хакасии приговорили к двум годам условно

Глава Ширинского района Республики Хакасия Сергей Зайцев приговорен к двум годам условно за нападение на корреспондента программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия-24» Ивана Литомина. Об этом ТАСС сообщили в Черногорском городском суде.
Зайцев обвинялся в воспрепятствовании законной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 144 УК РФ) — чиновник напал в своем кабинете на корреспондента Литомина.
Нападение на журналиста произошло после его вопроса о том, почему погорельцы, пострадавшие от степных пожаров в 2015 году, живут в нечеловеческих условиях.
«Он приговорен к двум годам условно», — сообщил собеседник агентства, уточнив, что приговор в законную силу еще не вступил.
В апреле 2015 года ураганный ветер, обрушившийся на республику, стал одной из причин пожаров в 35 населенных пунктах региона. В результате были полностью уничтожены 1 215 домов, без крова остались 4 694 человека, 32 человека погибли. Общая сумма ущерба от стихии превысила 7 млрд рублей.
В апреле 2019 года Зайцев, глава Ширинского сельсовета Юрий Ковалев и начальник местного пожарного гарнизона Виктор Зенков были признаны виновными в халатности по делу о пожарах.
Зенков был приговорен к 4 годам 7 месяцам лишения свободы, Ковалев — к 4 годам 8 месяцам, Зайцев — к 4 годам 6 месяцам. В связи с амнистией они освобождены от уголовной ответственности.