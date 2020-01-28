Скачок радиационного фона в Северодвинске был зафиксирован из-за неисправности датчика

«Система находится на обслуживании Северного УГМС. Они этот датчик временно вывели из действия на период его мониторинга. Оказалась техническая неисправность датчика», — сказал Магомедов.
Он отметил, что впоследствии Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды проверило все датчики. «Они показывают 0,11 или 0,14 микрозивертов в час», — добавил Магомедов.
Как сообщалось со ссылкой на администрацию Северодвинска, во вторник в городе был зафиксирован скачок радиации. «Датчик сработал в “зеленой зоне”, то есть в пределах нормы — от 0,2 до 0,4 микрозивертов в час. Было зафиксировано 0,3 микрозиверта. Превышения фона как такового не было сильного», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в город выехали специалисты Роспотребнадзора и отдела гражданской защиты для выяснения причин.
В настоящее время радиационный фон в Северодвинске в норме.
8 августа 2019 года Минобороны РФ сообщило, что на полигоне в Неноксе (входит в состав Северодвинска) произошел инцидент, в результате которого погибли люди. «Росатом» позднее уточнил, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек — пять сотрудников «Росатома» и два представителя Минобороны. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов «Росатома».
Власти Северодвинска 8 августа и позднее Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, а затем нормализовался.
13 августа президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, что, по данным Вашингтона, взрыв на полигоне под Архангельском имеет отношение к ракете «Скайфолл» (название российской ракеты «Буревестник» по классификации НАТО).
Президент РФ Владимир Путин 21 августа 2019 года сообщил, что авария на полигоне под Северодвинском произошла в ходе работ над перспективными системами вооружений.
В январе район Белого моря вблизи Неноксы был закрыт для свободного плавания до 6 февраля.