Первые случаи передачи коронавируса выявлены за пределами Китая — в Германии и Японии

Недалеко от Мюнхена 33-летний пациент заразился на работе после контакта с китайской коллегой, прилетевшей из Шанхая на прошлой неделе. Андреас Цапф, руководитель группы по борьбе с инфекционными заболеваниями при правительстве земли Бавария, сообщил, что женщине стало плохо в самолете на обратном пути.
Это первый случай передачи коронавируса на территории Германии. Цапф на пресс-конференции во вторник призвал не паниковать и напомнил, что в Германии сейчас сезон гриппа, у которого могут быть похожие симптомы. Земельный министр здравоохранения Баварии Мелани Хумль сказала, что пациент «чувствует себя нормально».
В Японии 60-летний мужчина заразился коронавирусом, не посещая Ухань.
Предположительно, 60-летний водитель туристического автобуса подхватил вирус от группы туристов, приехавшей из Уханя.
Это подтвердил агентству Франс пресс представитель японского министерства здравоохранения.
Япония ввела дополнительные проверки для приезжающих из Китая.
Накануне стало известно, о трех случаях заражения в США — в штатах Иллинойс, Вашингтон и Калифорния.
Во Франции коронавирус во вторник выявили у трех человек: двое в Париже, один — в Бордо на юго-западе страны. Госпитализированные в Париже — китайская пара, приехавшая во Францию 18 января. В Бордо госпитализировали 48-летнего китайского гражданина, который работает во французской винной индустрии. Во Францию он прилетел из Уханя.
Смертельных случаев за пределами Китая пока не было.
В Китае вирус унес уже 106 жизней.