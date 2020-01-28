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14:18 (мск), источник: BBC News Русская служба

Первые случаи передачи коронавируса выявлены за пределами Китая — в Германии и Японии

В Германии и Японии коронавирус впервые за пределами Китая передался от одного человека к другому. В Китае накануне сообщили, что коронавирус начинает распространяться среди людей быстрее.

Источник: GETTY IMAGES

Недалеко от Мюнхена 33-летний пациент заразился на работе после контакта с китайской коллегой, прилетевшей из Шанхая на прошлой неделе. Андреас Цапф, руководитель группы по борьбе с инфекционными заболеваниями при правительстве земли Бавария, сообщил, что женщине стало плохо в самолете на обратном пути.

Это первый случай передачи коронавируса на территории Германии. Цапф на пресс-конференции во вторник призвал не паниковать и напомнил, что в Германии сейчас сезон гриппа, у которого могут быть похожие симптомы. Земельный министр здравоохранения Баварии Мелани Хумль сказала, что пациент «чувствует себя нормально».

В Японии 60-летний мужчина заразился коронавирусом, не посещая Ухань.

Предположительно, 60-летний водитель туристического автобуса подхватил вирус от группы туристов, приехавшей из Уханя.
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Это подтвердил агентству Франс пресс представитель японского министерства здравоохранения.

Япония ввела дополнительные проверки для приезжающих из Китая.

Накануне стало известно, о трех случаях заражения в США — в штатах Иллинойс, Вашингтон и Калифорния.

Во Франции коронавирус во вторник выявили у трех человек: двое в Париже, один — в Бордо на юго-западе страны. Госпитализированные в Париже — китайская пара, приехавшая во Францию 18 января. В Бордо госпитализировали 48-летнего китайского гражданина, который работает во французской винной индустрии. Во Францию он прилетел из Уханя.

Смертельных случаев за пределами Китая пока не было.

В Китае вирус унес уже 106 жизней.

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Баварии
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15:02 (мск)© Ньюстюб
Коронавирус в цифрах и фактах
Источник:©Аргументы и факты
Город субпровинциального значения Ухань
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