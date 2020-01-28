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16:54 (мск), источник: ТАСС

В Китае остается 5,6 тыс. организованных туристов из России

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. В Китае, где произошла вспышка нового типа коронавируса, остается 5,6 тыс. организованных туристов из России. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

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«По уточненным данным, в Китае находится 5 тыс. 604 организованных туриста из России. Все организованные туристы вернутся в Россию до 4 февраля 2020 года», — отмечается в сообщении.

Большинство туристов возвращаются в плановом режиме, а те туристы, которые приняли решение о досрочном прекращении отдыха, могут вернуться раньше, сообщили в ведомстве.

«Для этого у ряда крупных туроператоров предусмотрены дополнительные чартеры. Ростуризм ценит оперативную и слаженную работу туроператоров, которые в данной ситуации проявили высокий уровень социальной ответственности, несмотря на финансовые потери», — заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, слова которой приводит пресс-служба.

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Ростуризм 24 января рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки. Продажу туров приостановили все туроператоры, отметили в Ростуризме.

«Помимо этого, Ростуризм совместно с крупнейшими туроператорами, работающими на китайском рынке, принял решение о прекращении чартерных программ по ввозу в Китай тех российских туристов, которые забронировали туры до 24 января 2020 года. Им в первую очередь предлагаются альтернативные направления отдыха. По состоянию на сегодняшний день количество таких туристов составляет 32,7 тыс. человек с глубиной бронирования до 30 июня 2020 года», — сообщили в ведомстве.

По последним данным, в Китае зарегистрировано около 4,55 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 106 человек. Помимо Китая, заболевшие выявлены еще в 14 странах: за последние сутки подтверждены первые случаи в Германии и Камбодже. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

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