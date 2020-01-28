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16:34 (мск), источник: BBC News Русская служба

30 мобильников в велосипедках. Почему на рок-концерте в Амстердаме стали исчезать телефоны

Нидерландская полиция выяснила, почему у посетителей рок-концерта в Амстердаме внезапно исчезло несколько десятков мобильных телефонов. На мероприятии был задержан мужчина, который спрятал 30 гаджетов в своих велосипедных шортах.

Подозреваемому 34 года, он является членом бродячей банды воров, заявила полиция Нидерландов.

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Полиция заблокировала входы на концерт канадской рок-группы Sum 41 после того, как зрители начали сообщать об исчезновении своих мобильных телефонов.

До этого 50 телефонов было украдено на концерте той же группы в Антверпене, и бельгийская полиция предупредила о массовом воровстве соседей. В результате полиция Нидерландов направила на концерт дополнительные подразделения.

Концерт Sum 41 в Амстердаме состоялся 21 января.

Пока не ясно, имел ли сообщников подозреваемый, который является гражданином Румынии. Судебные слушания по его делу назначены на следующую неделю.

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